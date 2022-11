ANCONA L’Ancona al quinto posto nel girone B di Lega Pro e al sedicesimo complessivo se si prendono in esame tutte le formazioni della terza serie ad eccezione della Juventus U23, formazione “cadetta”. La classifica, questa volta, non riguarda i punti fatti sul campo bensì il monte ingaggi come rivelato ieri da un’inchiesta condotta dalla Gazzetta dello Sport.

I dorici, con un ammontare di 2.146.909 euro (suddivisi in 1.832.324 di parte fissa e 314.585 di parte variabile), sono alle spalle di Siena (3.436.726), Reggiana (4.267.033), Cesena (5.655.306) ed Entella (6.646.205). Segue l’Alessandria (2.079.289). Tra l’1.5 e i 2 milioni di spesa trovano posto la Carrarese (1.605.515) e il Gubbio (1.517.697), tra l’1 e l’1,5 milioni Rimini (1.274.132), Vis Pesaro (1.121.815) e Imolese (1.087.434) e sotto il milione Olbia (884.427), Pontedera (875.748), Lucchese (873.678), San Donato Tavarnelle (719.209), Fiorenzuola (703.197), Recanatese (637.504), Fermana (630.763) e Montevarchi (593.636). In assoluto, guardando ai dati complessivi, è il Crotone la società che spende più di stipendi ai calciatori con 7.490.507 euro seguita dall’Entella e dal Vicenza (6.157.620). Il club più “parsimonioso” è la Gelbison con appena 545mila euro di spesa.

Parametri presi in esame

Nel monte ingaggio non si fa riferimento ai contratti di addestramento tecnico (riservati ai più giovani) nè ai tesserati di recente come, ad esempio, Ramirez dell’Entella o Valdifiori della Vis Pesaro. Le parti prese in esame, vanno indicate come “fissa” e “variabile”. La prima in riferimento allo stipendio in senso stretto che i tesserati percepiscono secondo le scadenze prestabilite. La seconda riguardante i premi che vengono messi a contratto



Ancona “a lungo termine”



Guardando in casa Ancona, è evidente che rispetto allo scorso anno il tetto ingaggi della squadra si sia oggettivamente alzato. Ai fini dell’analisi non sorprende il posizionamento preminente di realtà come Entella, Cesena e Reggiana che hanno sempre parlato di obiettivo di vittoria del campionato senza passare dai playoff. L’investimento dei dorici, dovendolo identificare da un punto di vista economico, potrebbe essere definito “a lungo termine”. La proprietà Mauro Canil prima e quella di Tony Tiong poi, sin dall’insediamento in città, hanno sempre parlato di progetti - contestuali alla costruzione della squadra - che sapessero toccare il territorio, i giovani e la promozione del brand Ancona. In questo senso si possono comprendere gli investimenti sul settore giovanile (aumento delle formazioni nazionali con relativi trasporti, delle strutture ricettive per i calciatori provenienti da fuori provincia e delle affiliazioni), il centro sportivo che dovrà sorgere nelle adiacenze del Del Conero e i punti vendita inaugurati di recente.

In linea sul programma



In questo senso, visto e considerato che la società ha sempre reso nota la volontà di provare a migliorare la classifica dello scorso anno (6°posto), la spesa sulla formazione appare assolutamente in linea. Sarà poi la classifica finale a determinare conclusioni più ampie.