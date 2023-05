Ancona-Lecco, atto uno. Stasera (20.30) al Del Conero in gioco i sogni: lunedì il ritorno in Lombardia

ANCONA Liberi di sognare, perchè la fase nazionale dei playoff lo consente realmente. Ancona-Lecco, andata degli ottavi di finale, è il primo atto di un doppio confronto che si svilupperà tra stasera alle 20.30 e lunedì prossimo (sempre alle 20.30) in Lombardia. Un doppio confronto che mette in palio i quarti e anche qualcosa in più visto e considerato che, per le tredici formazioni in corsa (le seconde classificate Pordenone, Cesena e Crotone entreranno dal prossimo turno), il sogno chiamato Serie B è distante ma non troppo. I dorici non hanno assilli né patemi, sanno che per andare avanti vista la graduatoria della regular season (Ancona 7°, Lecco 3° nel girone A) servirà segnare un gol in più dell’avversario nell’arco dei 180’ e sono reduci dal blitz di Carrara. Un blitz che ha donato carica e consapevolezza, ingredienti che potrebbero rivelarsi determinanti nel cammino ad andata e ritorno ormai prossimo all’inizio. Non ci saranno supplementari e rigori in caso di parità nei due incroci, indubbiamente emergeranno i valori in campo ma la prestazione gagliarda sfoderata dai biancorossi al Dei Marmi lascia molto ben sperare.

La prima volta

In centodiciotto anni di storia l’Ancona non ha mai incrociato il Lecco sul proprio cammino.

Quella odierna sarà la prima volta in assoluto e sarà diretta dall’esperto Matteo Centi di Terni (prima era alla sezione di Viterbo). Si disputeranno sempre alle 20.30 anche le altre sfide d’andata degli ottavi che vedranno contrapporsi Audace Cerignola-Foggia, Gubbio-Entella, Pro Sesto-Vicenza e Virtus Verona-Pescara. I quarti di finale sono in programma sabato 27 e mercoledì 31 maggio ma per ora, naturalmente, è assolutamente vietato pensarci. Ma sempre bene tenerlo a mente.

LE FORMAZIONI UFFICALI

ANCONA (3-4-1-2) Perucchini; Barnabà, Mondonico, Brogni; Mezzoni, Paolucci, Basso, Martina; Moretti; Melchiorri, Spagnoli All. Donadel

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici, Zuccon, Galli, Ilari, Lepore; Buso, Pinzauti All. Foschi

ARBITRO Centi di Terni