ANCONA Liberi di sognare, perchè la fase nazionale dei playoff lo consente realmente. Ancona-Lecco, andata degli ottavi di finale, è il primo atto di un doppio confronto che si svilupperà tra stasera alle 20.30 e lunedì prossimo (sempre alle 20.30) in Lombardia. Un doppio confronto che mette in palio i quarti e anche qualcosa in più visto e considerato che, per le tredici formazioni in corsa (le seconde classificate Pordenone, Cesena e Crotone entreranno dal prossimo turno), il sogno chiamato Serie B è distante ma non troppo. I dorici non hanno assilli né patemi, sanno che per andare avanti vista la graduatoria della regular season (Ancona 7°, Lecco 3° nel girone A) servirà segnare un gol in più dell’avversario nell’arco dei 180’ e sono reduci dal blitz di Carrara. Un blitz che ha donato carica e consapevolezza, ingredienti che potrebbero rivelarsi determinanti nel cammino ad andata e ritorno ormai prossimo all’inizio. Non ci saranno supplementari e rigori in caso di parità nei due incroci, indubbiamente emergeranno i valori in campo ma la prestazione gagliarda sfoderata dai biancorossi al Dei Marmi lascia molto ben sperare.

APPROFONDIMENTI PLAYOFF LEGA PRO / 2 Emergenza maltempo in Emilia Romagna, il Lecco diretto ad Ancona costretto a cambiare i piani trasferta



Assenze che pesano

A livello di formazione, mister Donadel si trova a far fronte a due assenze molto pesanti per squalifica: capitan Gatto e Simonetti. I due centrocampisti, in particolare il secondo vista la presenza costante nel corso dell’annata, rappresentano tasselli difficilmente sostituibili. Dovesse essere confermato il 3-5-2 (rispetto al match con la Carrarese senza trequartista), facile pensare nell’impiego a centrocampo del rientrante Prezioso, che però non è al meglio per qualche linea di febbre, insieme a Basso e Paolucci che bene hanno fatto in terra toscana. Davanti a Perucchini (uno degli ex di giornata con gli avversari Bianconi, mister Foschi ed Eusepi, seppur quest’ultimo è squalificato fino a luglio dall’antidoping), invece, si va verso la conferma del pacchetto anti-Carrarese Barnabà-Mondonico-Camigliano con il primo sempre in corsa con Fantoni. In avanti, dove certa è solo la presenza del bomber Alberto Spagnoli, ballottaggio Di Massimo-Melchiorri con il primo favorito.

Una possibile variante

Occhio però alla variante Moretti. Se il diciassette biancorosso dovesse giocare in attacco dal 1’ in tandem con Spagnoli, facile pensare ad un arretramento di Di Massimo sulla trequarti e al conseguente sacrificio di uno tra Basso e Prezioso in mediana.

La prima volta

In centodiciotto anni di storia l’Ancona non ha mai incrociato il Lecco sul proprio cammino. Quella odierna sarà la prima volta in assoluto e sarà diretta dall’esperto Matteo Centi di Terni (prima era alla sezione di Viterbo). Si disputeranno sempre alle 20.30 anche le altre sfide d’andata degli ottavi che vedranno contrapporsi Audace Cerignola-Foggia, Gubbio-Entella, Pro Sesto-Vicenza e Virtus Verona-Pescara. I quarti di finale sono in programma sabato 27 e mercoledì 31 maggio ma per ora, naturalmente, è assolutamente vietato pensarci. Ma sempre bene tenerlo a mente.