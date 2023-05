Ancona, ecco l'impresa. A Carrara uno 0-1 che regala le fasi nazionali. Il sogno Serie B può continuare

CARRARA- Un rigore pesantissimo di Alberto Spagnoli nei minuti finali. E l'Ancona vola alle fasi nazionali dei playoff. La truppa biancorossa sbanca 0-1 il Dei Marmi, la tana della Carrarese, e domani farà parte dell'urna che decreterà il tabellone ad andata e ritorno con tutte le migliori dei tre gironi. Per il primo turno (andata giovedì 18 maggio e ritorno lunedì 22 maggio) dentro le terze Lecco, Entella e Pescara, la regina di Coppa Italia Vicenza e le qualificate Ancona, Gubbio, Audace Cerignola, Foggia (quinta testa di serie), Pro Sesto e Virtus Verona. Gli accoppiamenti, tramite sorteggio, terranno conto del criterio delle teste di serie (le terze, la regina di Coppa e la miglior classificata delle sei qualificate dalla fase di girone) con queste ultime che giocheranno in casa il ritorno.

La cronaca

Stupisce tutti Donadel mandando in campo, con un inedito 3-4-1-2, Barnabà, Basso e Melchiorri al posto di Fantoni, capitan Gatto e Di Massimo rispetto alle previsioni della vigilia.

Simonetti agisce da trequartista mentre Prezioso è costretto ad alzare bandiera bianca per un virus intestinale. Prima frazione divertente con la Carrarese prima pericolosa con Capello e l'Ancona brava a rispondere con l'attivissimo Spagnoli e con Melchiorri che al quarantesimo va vicinissimo allo 0-1. Ad inizio ripresa cresce la Carrarese ma Bozhanaj, per la troppa enfasi, rischia un secondo giallo intorno al 55' che però non arriva. L'Ancona si gioca la carta Moretti al posto di Melchiorri e Di Massimo per Basso. Nel corso della ripresa entra in campo pure Petrella. All'ottantasei l'episodio chiave: fallo di mano in area di Capello. Rigore e gol di Spagnoli. Si fa festa nel settore ospiti dei 185 dorici, il sogno Serie B prosegue.

Il tabellino

Carrarese 0 Ancona 1

CARRARESE (3-5-2) Breza; D’Ambrosio, Marino (88’ Frey), Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi (88’ Castigliani), Bozhanaj (71’ Palmieri), Cicconi; Energe (75’ Bernardotto), Capello All. Dal Canto

ANCONA (3-4-1-2) Perucchini; Barnabà, Mondonico, Camigliano; Mezzoni (73’ Petrella), Basso (65’ Di Massimo), Paolucci, Martina (73’ Gatto); Simonetti; Spagnoli, Melchiorri (56’ Moretti) All. Donadel

ARBITRO Pascarella di Nocera Inferiore

RETI 86’ Spagnoli (rig.)

NOTE ammoniti Bozhanaj, Simonetti, Gatto, Capello, Di Massimo, Camigliano, angoli 6-3, recupero 1’+4’; spettatori 2300 circa, incasso non comunicato