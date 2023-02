ANCONA- La vittoria dell'Ancona di sabato scorso sulla Reggiana, arrivata davanti ad una splendida cornice di 5209 spettatori al Del Conero, ha riacceso l'entusiasmo in città. Un entusiasmo che, probabilmente, non si era mai spento e che aveva bisogno della giusta miccia per esplodere nuovamente con vigore e prepotenza.

LA FOTOGALLERY: Gol, vittorie e grande pubblico: così si è riacceso l'entusiasmo ad Ancona. E la città adesso sogna con i dorici

Tanti tifosi hanno voluto raccontare il proprio sabato affidandosi ad aneddoti, curiosità ma anche al ringraziamento verso l'attuale proprietà di Tony Tiong, la squadra di mister Colavitto e i gol di Federico Melchiorri, il nuovo beniamino della piazza arrivato dal mercato di gennaio grazie ad una grande intuizione del direttore sportivo Francesco Micciola.

La gioia e il ricordo dei tempi passati

Per tanti l'atmosfera vissuta sugli spalti è stata quella degli anni d'oro del grande passato. Un passato vissuto al Dorico ma anche nell'impianto di Passo Varano. Un pomeriggio di gol e spettacolo che ha fatto cadere la capolista nel capoluogo sotto i colpi di una formazione arrembante ed orgogliosa come quella anconetana. Tutte le prerogative che ai tifosi piacciono e con le quali si può sognare. Commenti di grande entusiasmo ma anche la voglia di non fermarsi e di proseguire. Dopo le delusioni del passato, con il dilettantismo toccato ampiamente con mano, c'è finalmente la sensazione che si può guardare in alto e avanti.

Il problema viabilità

Non sono mancate anche alcune polemiche legate al nodo viabilità. Troppo tempo per andar via dal Del Conero (c'è chi è rimasto in coda una buona mezzora dopo la gara prima di riprendere la via di casa), troppo tempo anche per arrivare. L'Ancona in questo senso ha esortato gli organi competenti all'ordine pubblico a creare un tavolo di confronto per trovare una soluzione. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.



Nel video in ordine di apparizione: Francesco Rubini, Franco Lorenzini, Sonia Severini, Daniele Montanino, Diego Urbisaglia, Luca Provinciali, Luca Ciliberti, Eros Giardini, Valentina Triccoli, Paolino Giampaoli