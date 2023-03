Giovanni, a 13 anni in volo fino a Sassari per tifare l'Ancona: «Per me è un sogno che si è realizzato».

ANCONA- Un regalo di compleanno davvero speciale. Giovanni Giammarchi, 13 anni, super tifoso biancorosso la trasferta di Sassari al seguito della sua Ancona non la dimenticherà mai.

Il regalo di compleanno

«Si è realizzato un sogno grazie alla mia famiglia - ha detto il piccolo tifoso che è stato intervistato anche a Radio Tua -. Ho sempre pensato che sarebbe stato bellissimo prendere l'aereo per andare a vedere una partita lontana dei dorici e, guardando il calendario, Torres-Ancona era perfetta. Il giorno del mio tredicesimo compleanno quando mi hanno consegnato, insieme alla torta, la busta con i biglietti aerei e dello stadio è stato stupendo». Giovanni, portierino nel settore giovanile della Nuova Folgore, è partito insieme al padre dall'aeroporto di Fiumicino la domenica mattina e poi ha fatto ritorno dalla Sardegna nello stesso aereo della squadra dopo il match. Con un ricordo da conservare: «La maglia di De Santis la porterò sempre con me ricordando quello che ho vissuto. Seguo l'Ancona sempre, ero al ritiro di Cascia in estate e sono sempre al Del Conero. Lo scorso anno presi la maglietta di Faggioli che ringrazio ancora. I miei giocatori preferiti? Perucchini, Melchiorri e Paolucci».