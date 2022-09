Grande, grandissimo Tamberi: il campione marchigiano vola a 2,34 e conquista anche la Diamond League

ANCONA - Gimbo il Diamante è ancora tuo. Grande, grandissimo, immenso Tamberi che nella finale di Zurigo - dopo loro olimpico ed europeo - si è confermato campione della Diamond League nel salto in alto. Ha sbaragliato gli avversari per il secondo anno consecutivo, di nuovo con la misura di 2,34, la migliore prestazione della sua stagione, all'ultima gara dell'anno. Ha battuto l'americano JuVaughn Harrison che lo aveva sorpassato con 2,32 alla prima prova (poi lo statunitense è secondo con 2,34 ma con un errore in più).

Gimbo si inginocchia davanti a Chiara e le regala il bouquet del vincitore

Per Gimbo è un'altra dimostrazione di classe straripante, e per festeggiare si è inginocchiato davanti alla neo moglie Chiara Bontempi, regalandole il bouquet di fiori del vincitore. L'impresa di oggi di Tamberi aggiunge argomentazioni alla sua leggenda atletica: nessun altro italiano ha mai vinto il trofeo del massimo circuito mondiale, lui c'è riuscito due volte. La gara dell'alto delle finali di Zurigo non si è svolta allo stadio, ma in una delle principali piazze della città elvetica.

Gianmarco Tamberi oggi ha vinto rafforzando la propria leggenda atletica: nessun altro azzurro ha mai vinto il trofeo del massimo circuito mondiale, lui invece c'è riuscito due volte. E lo ha fatto pochi giorni dopo il suo matrimonio con Chiara Bontempi, celebrato a Villa Imperiale a Pesaro, alla presenza di tanti super campioni dello sport. Il coronamento di un grande amore che evidentemente gli ha dato la carica giusta per affrontare al meglio la prova di Zurigo, dimostrando tutta la grandezza di un fuoriclasse del suo calibro.