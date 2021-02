Gimbo Tamberi supera i 2,35: è la miglior prestazione mondiale stagionale

ANCONA - E' tutto vero. Gianmarco Tamberi ha regalato uno show di autentica bellezza ad Ancona, dove si stanno disputando i campionati Italiani Indoor 2021 di atletica leggera. Il saltatore in alto è volato in cielo e ha superato quota 2.35 metri, conquistando ovviamente il titolo e ritornando definitivamente ai livelli di cinque anni fa. L’azzurro, che in settimana era stato capace di 2.34 a Torun (Polonia, sede degli ormai imminenti Europei al coperto), si è migliorato di un centimetro e ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale.

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA