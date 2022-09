ANCONA - Per Gimbo Tamberi, questa sera a Zurigo (ore 18), ultimo sforzo prima del meritato viaggio di nozze. Ad appena sette giorni dal matrimonio glamour con la sua Chiara celebrato a Villa Imperiale di Pesaro, Gianmarco ritrova l’asticella del salto in alto, cercando di valicarla il più alto possibile, e di raggiungere una nuova impresa, questa volta sportiva, di un 2022 da ricordare per molti versi ed avvenimenti che hanno segnato la storia, sportiva ed umana, del trentenne saltatore in alto anconetano.

Il tutto dopo una stagione agonistica che non è andata completamente, anche a causa di qualche problema fisico di troppo, come anche Tamberi avrebbe sperato, impreziosita comunque da un oro europeo, un bronzo mondiale indoor ed un quarto posto ai mondiali all’aperto.



La ciliegina sulla torta

Questa sera è alla ricerca della classica ciliegina di sulla torta: il successo nella finale della Diamond League, in cui campione uscente. Anche se sarà dura visto lo stress dell’ultimo periodo e lo spessore degli avversari. L’ultima volta, da queste parti, si arrampicò a 2,34, regalò spettacolo al pubblico da palati fini del Letzigrund rubando la scena a molti degli altri big mondiali, e festeggiò con il diamante e con l’oro di Tokyo intorno al collo: primo, e fin qui unico italiano, a vincere il trofeo della Diamond League. È successo sempre a Zurigo, un anno fa. La finale del massimo circuito è di nuovo l’ultima fermata della stagione di Gimbo Tamberi, stavolta sulla pedana del centro di Zurigo, in una dimensione diversa ma con il pubblico a due passi e il calore che non mancherà. Situazione ideale per Tamberi che sa esaltarsi quando i tifosi si infiammano.



L’eterno avversario

A pochi giorni dal matrimonio di Pesaro, l’azzurro ritroverà da avversario uno degli invitati, il grande amico Mutaz Barshim, campione del mondo in Oregon con 2,37, con il quale ha condiviso l’oro olimpico di Tokyo dello scorso anno. Una sfida che si rinnova quindi e che mantiene inalterato il suo fascino fra due atleti che si stimano sia dal punto di vista sportivo che personale. Tra i finalisti anche due bronzi iridati: l’ucraino Andriy Protsenko salito sul terzo gradino del podio a Eugene e il neozelandese Hamish Kerr che proprio con il 30enne marchigiano ha condiviso la terza piazza ai Mondiali indoor di Belgrado in inverno. Completano il cast lo statunitense Ju Vaughn Harrison e il canadese Django Lovett. Insomma una gara tosta nella quale Tamberi dovrà dare fondo a tutte le sue energie fisiche e nervose rimaste ancora in serbatoio per uscirne alla grande. Ricordiamo che fra oggi e domani al Letzigrund, il tempio dell’atletica, di Zurigo verranno assegnati ben 32 diamanti, ognuno per ogni vincitore e vincitrice delle gare in programma.



Diretta Rai Sport

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, questa sera dalle 17,30 alle 18,45, mentre la gara di salto in alto è programmata per le 18. Nelle sue storie su Istagram Gimbo ha postato un’immagine di lui e Chiara che si imbarcavano su un aereo con molti che gli chiedevano se stessero per partire per il viaggio di nozze. Ci sarà anche quello, ma dopo. Ora Tamberi è alla caccia di un ennesimo successo in campo sportivo.