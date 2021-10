Ancona Matelica-Fermana verso il record di spettatori, la Vis contro il Gubbio per sesto risultato utile di fila

ANCONA Si va verso il record di presenze stagionali al Del Conero in occasione di Ancona Matelica-Fermana, che apre l’11ª giornata del girone B di Serie C con sei partite al sabato, altre tre alla domenica e il posticipo Pontedera-Reggiana lunedì sera alle 20. Dopo l’aumento della capienza degli stadi dal 50% al 75%, sono già stati staccati 2.520 biglietti (1.526 in curva nord) e la prevendita proseguirà fino alle 17.29 di oggi nei punti vendita indicati sul sito internet dell’Ancona Matelica e sulla piattaforma online di Diyticket. In campo alle 17.30 anche la Vis Pesaro, di scena al Benelli contro il Gubbio con la diretta anche su Sky: in palio punti d’oro in ottica playoff, i biancorossi di Banchini cercano il sesto risultato utile consecutivo dopo tre pareggi e due vittorie.

SERIE C girone B 11ª giornata

Ancona Matelica-Fermana ore 17.30

Imolese-Grosseto ore 17.30

Lucchese-Viterbese ore 17.30

Siena-Pescara ore 17.30

Teramo-Cesena ore 17.30 Sky

Vis Pesaro-Gubbio ore 17.30 Sky

Olbia-Modena domenica 24 ore 14.30

Carrarese-Entella ore 17.30

Pistoiese-Montevarchi ore 17.30

Pontedera-Reggiana lunedì 25 ore 20

CLASSIFICA

Reggiana 24

Cesena 21

Ancona Matelica 19

Modena 18

Gubbio 17

Siena 16

Pescara 16

Imolese 15

Vis Pesaro 14

Carrarese 14

Olbia 13

Entella 12

Lucchese 11

Teramo 11

Pontedera 11

Montevarchi 10

Grosseto 9

Viterbese 6

Fermana 6

Pistoiese 6

