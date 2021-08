Eccellenza, ecco la prima giornata. E c'è subito un derby che promette scintille

ANCONA - Eccellenza, c'è il calendario. E c'è subito una prima giornata che di motivi di interesse ne offre tanti. Anche difficile scegliere la partita più intrigante, ognuno aspettando il debutto fissato per il 12 settembre faccia la sua scelta. Ma di certo tra le sfide più gettonate troveremo il derby Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vigor, il duello - ormai classico - tra Marina e Fossombrone ed anche un sempre intrigante duello come quello che mette di fronte Atletico Gallo Colbordolo e Valdichienti. Ma ecco le partite del primo turno con un campionato a 17 squadre e con la Sangiustese per prima ad osservare il turno di riposo.

LA PRIMA GIORNATA (12 settembre)

Atletico Azzura Colli- Servigliano

Atletico Gallo Colbordolo-Valdichienti

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vigor Senigallia

Atletico Ascoli-Urtbania

Fabriano Cerreto-Grottammare

Jesina - Porto Sant'Elpidio

Urbino - Montefano

Marina-Fososmbrone

Riposa: Sangiustese

