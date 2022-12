Il Del Conero di Ancona compie 30 anni. Tutto iniziò con il 3-0 all'Inter: sul prato di Passo Varano tanti campioni e la Nazionale

ANCONA- Piove oggi, 6 dicembre 2022, e pioveva allora, 6 dicembre del 1992. Il Del Conero ha compiuto trent’anni, trent’anni da quell’Ancona-Inter 3-0 (fu l’inaugurazione ufficiale dell’impianto di Passo Varano) ancora negli occhi dei tifosi dorici. Davanti a 18.000 spettatori, lo show biancorosso portò la firma di mister Vincenzo Guerini, Lajos Detari autore di una doppietta e Fabio Lupo. Il tutto sotto gli occhi dello “Zio” Beppe Bergomi e di Walter Zenga, espulso nella prima frazione.

La storia

Da allora la casa del Cavaliere armato, che sostituì il vecchio Dorico nel cuore della città, conobbe gioie e dolori. Le due Serie A, la finale di Coppa Italia del 1994 con la Sampdoria, le vittorie della B e della C ma anche l’onta del dilettantismo e della Prima categoria. Tra le pagine da ricordare l’ultimo gol italiano di Marco Van Basten in quel 9 maggio del 1993 e l’esordio assoluto in Serie A nel 2003 di Ricardo Izecson dos Santos Leite, in arte Kakà, in quell’Ancona-Milan 0-2 prima tappa della cavalcata del Milan di Carlo Ancelotti verso lo Scudetto. Sul prato del Del Conero è scesa tre volte la Nazionale maggiore (Italia-Bielorussia nel 1999, Italia-Georgia nel 2000 e Italia-Romania del 2003), due volte quella Under 21 (Italia-Israele del 2008 e la recente Italia-Germania del 19 novembre scorso) e non sono mancati i grandi eventi estivi come il Trofeo Tim, nell’estate 2003, che vide protagoniste le regine del calcio nostrano Milan, Inter e Juventus. In questa stagione, al termine dei lavori che si sono susseguiti in questi anni, c'è stato il restyling dei seggiolini che ha portato il colore biancorosso anche nelle “sedute” della Curva Nord, il cuore pulsante del tifo