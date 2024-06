Ancona, il cuore della Nord per i ragazzi d'oro dell'Under 17: ora i baby dorici si giocheranno lo Scudetto

ANCONA Nel bel mezzo del caos societario e al termine di una settimana che definire surreale sarebbe poco, l’Under 17 dell'Ancona guidata da mister Lorenzo Bilò (squalificato, in panchina il vice Luca Sesterzi) è scesa in campo nella gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff del campionato Allievi Nazionali di Serie C contro il Benevento. Dopo il 2-3 della sfida di andata giocata in terra campana, i baby dorici sono riusciti a vincere anche la gara di ritorno, con il risultato di 3-1, e quindi a strappare un pass per la Final Four di categoria, che si giocherà tutta nelle Marche insieme alle altre finali dei campionati giovanili.



Atmosfera da brividi

Atmosfera da brividi al Comunale “Sorrentino” di Collemarino, dove sono accorsi una marea di tifosi dorici - tra cui la Curva Nord, con tanto di striscioni e vessilli - che non hanno voluto lasciare soli i baby biancorossi in questo momento.

“Vittime come noi di questo scenario indegno, solo per voi il nostro sostegno”, il messaggio affisso dagli Ultras, che hanno sostenuto incessantemente la squadra con cori entusiasti senza ovviamente risparmiare i tre artefici della mancata iscrizione dell’Ancona al prossimo campionato di Serie C, il presidente e proprietario Tiong, il presidente onorario e socio di minoranza Canil e l’amministratore delegato e direttore generale Nocelli.

Il match

La partita in pillole: passa in vantaggio l’Ancona con uno splendido pallonetto di Garavalli, ma pareggia subito dopo le distanze il Benevento con De Martino. Nel finale del primo tempo i dorici si riportano nuovamente avanti con Pepa. All’inizio della seconda frazione di gioco l’Ancona chiude i giochi con la rete del 3-1 firmata da Latini. Servirebbero quattro gol al Benevento per conquistare la finale, ma i sanniti perdono la testa e in pochi minuti rimediano due espulsioni e finiscono il match in nove contro undici.

A questo punto l’Ancona deve soltanto gestire, ha anche qualche palla per arrotondare lo score ma non riesce a finalizzarla. Poco male per Galeotti e compagni, che passano il turno con un totale di 6-3 e approdano in semifinale, dove incontreranno l’Avellino. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno, invece, Renate e Cesena. La semifinale tra Renate e Cesena si giocherà domenica 16 giugno alle ore 17, allo Stadio della Vittoria di Tolentino. Stesso giorno, differente orario (20.30) e location (Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto) per l’altra semifinale, quella tra Ancona e Avellino. La finalissima, infine, si giocherà martedì 18 giugno alle 20 sempre al Riviera delle Palme. Tutti i tre match saranno visibili in diretta streaming su Dazn e VivoAzzurro TV.

Bilò in lacrime

Non riesce a contenere le lacrime, al termine del match, mister Bilò. Il tecnico anconetano ha vissuto una settimana difficilissima, riuscendo a preparare al meglio una sfida così importante in un contesto da incubo. «Sicuramente è un insieme di emozioni contrastanti fortissimo – ha detto Bilò ai nostri microfoni - da una parte la gioia per questi ragazzi che hanno rappresentato al meglio l’intera città. Ogni c’era una cornice di pubblico impressionante, questa vittoria è dedicata a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti i tifosi dell’Ancona e al gruppo che è stato straordinario, oggi non ha tremato anzi ha preso tantissima forza da questa presenza, e infine a tutti i tecnici e a chi ha lavorato nel settore giovanile che ha creato qualcosa che sicuramente verrà disperso ma rimarrà per sempre nella storia dell’Ancona. Dall’altra parte c’è sicuramente il dispiacere per la situazione, mi auguro che si possa quanto meno cadere in piedi».