ANCONA Non c’è colpa più grande che rubare il pallone a un bambino. Soprattutto se per correre dietro a quel pallone, il bambino ha messo da parte tutti i suoi risparmi. Aveva raccolto 300 euro, Nicolò. Li custodiva gelosamente in un salvadanaio. Mamma e papà, con tre figli a carico di cui uno in procinto di andare all’estero per motivi di studio, l’avevano avvisato: «Purtroppo quest’anno dovrai rinunciare al camp estivo». Ma lui non si è disperato. Ha fatto la formichina. Un po’ alla volta, ha accumulato il suo gruzzoletto. E con quello ha pagato l’iscrizione all’Ancona Day Camp, stage settimanale per baby calciatori che era in programma per luglio.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Rabbia e orgoglio biancorosso, duemila tifosi dorici in corteo: «Infangata la nostra storia». Cori contro Tiong, Canile e Roberta Nocelli



Vampiri biancorossi



«E adesso chi glielo racconta che non si farà più perché l’Ancona è sparita?». La preoccupazione di mamma Claudia era solo questa. «Nico ha 11 anni, continua a chiedermi: quella è l’Ancona dei grandi, noi bambini che c’entriamo? Io ho pagato, voglio partecipare al camp». Ma la società biancorossa è implosa come un castello di sabbia. E i sogni, evaporati. Quest’Ancona ha tradito un bambino. Come un vampiro ha succhiato pure i suoi risparmi. Ma Nicolò, intelligenza acuta, ottimi voti a scuola e piedi educati, ha preso in mano un foglio a quadretti e ha scritto di suo pugno una lettera piena di orgoglio e risentimento. Comincia così: «Cara signora Nocelli».



La delusione



Nicolò si rivolge a lei, la miss biancorossa che si vantava di metterci la faccia (per conto di chi?) ma ora è sparita come tutti i suoi sodali. Prima le presentazioni: «Sono un bambino di 11 anni che da sempre gioca a calcio perché il mio sogno è fare il calciatore!». Poi la delusione. «Per me era un giorno bellissimo perché finivo la scuola: peccato che, tornato a casa, ho saputo cosa avete combinato». Quindi l’accusa. «Mi ero iscritto per una settimana al camp dell’Ancona al Dorico. Sa cosa avrebbe significato per me? Tanta emozione e orgoglio». Ed eccola la verità che spezza il cuore (pure alla Nocelli?): «Avevo messo da parte tutti i miei risparmi tra Natale e il compleanno e ora mi ritrovo senza più nulla. Avete rubato il sogno mio e di tanti altri bambini».

Per quello stage aveva speso 300 euro. «Il 18 maggio, al suo compleanno, abbiamo preso i soldi dal salvadanaio e gli abbiamo fatto trovare una foto del Dorico alla festicciola con gli amici: era al settimo cielo - ricorda la mamma -. Nico gioca nella Giovane Ancona, sogna di fare il calciatore. Tifa la Juve, oltre all’Ancona che va sempre a vedere allo stadio. È fissato con il pallone: io e mio marito siamo l’anticalcio, lui ci fa vedere tutte le partite, pure quelle dei campionati stranieri. Sul campo è promettente, così dicono gli allenatori. E a scuola è bravissimo. Che gli vuoi dire?». La letterina ha fatto il giro del web, ha commosso tutti. E non può non essere arrivata alla Nocelli, che ai social affida(va) pensieri e parole. «Lei e i suoi soci siete degli irresponsabili: tradire la fiducia dei bambini è vergognoso!».

Nicolò, nel suo candore, invoca giustizia. «Le chiedo solo di riavere i miei soldi per continuare il mio sogno con un altro camp. Nella società in cui gioco, prima di insegnarci a calciare il pallone, ci insegnano l’educazione e il rispetto verso gli altri». Mamma Claudia non credeva ai suoi occhi quando ha letto quella lettera, già carambolata sui social. «Sa cosa mi ha confidato Nicolò? - ci racconta -. Spera che la Nocelli venga a trovarlo, gli spieghi cosa è successo e perché non può dargli i soldi indietro. E mi ha detto: mamma, se li dovesse restituire solo a me, e non anche agli altri compagni, allora li darò ai bambini poveri». Bravo, Nico. Meriteresti un’Ancona in serie A. Non questa.