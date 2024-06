ANCONA Salvare la Serie D. Premessa: non sarà facile. Precisazione: la partita è aperta. Il Comune di Ancona è al lavoro da giorni per dare un futuro nella quarta serie nazionale al Cavaliere armato. E mentre gli artefici del disastro - Tiong, Canil, Nocelli: rispettivamente presidente, socio di minoranza e ad - della mancata iscrizione in Lega Pro bisticciano tra di loro a suon di comunicati, dispetti e minacce neppure tanto velate, da Palazzo del Popolo cercano la soluzione più rapida e indolore. Il limite temporale per richiedere la D in sovrannumero è quello dell’8 luglio (entro le ore 14). Non un millesimo in più. La strada più percorribile (soprattutto per evitare di accollarsi i debiti della precedente gestione) potrebbe essere quella prevista dall’art. 52 delle Noif: un’altra matricola rispetto a quella che non si è iscritta. A patto che venga riconosciuta come prima squadra cittadina e rispetti alcuni obblighi tassativi (monetari e di statuto). I marchi non sarebbero un problema: essendo in capo ai tifosi, tramite il Comune, verrebbero eventualmente assegnati alla nuova società identificata dalla piazza.

Pro e contro

Se, da un lato, questa soluzione potrebbe sembrare facile per evitare di mettersi seduti intorno al tavolo con Tiong, dall’altra ha comunque degli svantaggi. Oltre ai debiti, si perderebbero infatti anche le fideiussioni depositate in Lega Pro, i crediti avanzati tramite le televisioni, i proventi dalle operazioni di mercato, gli anni di affiliazione e i tesseramenti relativi al settore giovanile. Scogli che si possono arginare purché venga trovato un investitore solido e convinto. Fermo restando che il ministro Abodi avrebbe già rassicurato il sindaco per la Serie D - anche con matricola differente - a patto che non si vada oltre l’8 luglio con la richiesta. Il paradosso che possano esserci “due società Ancona”, come successe nel 2010 post Petocchi: scenario assurdo che va scongiurato. Per questo, per capire le intenzioni del malese sarà fondamentale l’incontro tra lui (o un suo emissario) e il Comune che dovrebbe essere fissato nell’arco di pochi giorni (sempre che qualcuno abbia il buon gusto di presentarsi).

Gli emissari

Almeno quattro gruppi avrebbero bussato alle porte dell’amministrazione cittadina (nessun dialogo, invece, con l’ex presidente Stefano Marconi). Contestualmente, le sfere comunali avrebbero inviato emissari in due direzioni: il fronte del porto e l’ex patron Andrea Marinelli. La prima strada è legata strettamente alla filiera politica del centrodestra che parte da Largo XXIV maggio e arriva fino alla Regione Marche. Per poi salire su scala nazionale. In mezzo Giacomo Bugaro, presidente del Comitato di gestione dell’autorità portuale per il Comune e Vincenzo Garofalo, presidente dell’autorità Portuale del mare adriatico centrale. La seconda, quella con mister Akifix, è più diretta ma ancora embrionale. Ci sarebbero stati contatti tra uomini di fiducia di Silvetti e intermediari prossimi all’ex patron oggi residente a Bolzano. Il tempo stringe, se c’è un interesse dovrà concretizzarsi a stretto giro.

L’impegno di Silvetti

Durante il corteo della tifoseria che ha sfilato venerdì lungo le vie del centro, il sindaco Silvetti si è preso un impegno ben preciso: «Vi informeremo passo dopo passo delle nostre mosse, vi terremo aggiornati in maniera costante». Facile, in questo senso, che nel giro di qualche giorno possa esserci un aggiornamento a riguardo. Senza gli artefici dell’ultimo disastro, le strade per tentare la D sono due: salvare la vecchia matricola o puntare forte su un’altra. Stavolta non si può sbagliare.

LA MATRICOLA DELL'ANCONITANA

Nell’ottica di una Serie D in sovrannumero (tramite l’art. 52 Noif) si starebbe valutando anche l’ipotesi di utilizzare la matricola dell’ex Anconitana con affiliazione Figc dal 2017 e titolare della gestione del Dorico.