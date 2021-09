L'Ancona contro la Lucchese per decollare, Fermana a Carrara per ripartire. La Vis sfida Sassarini

ANCONA Prima di tre partite in una settimana per Ancona, Fermana e Vis Pesaro nel girone B di Serie C. I dorici scenderanno in campo alle 14.30 al Del Conero contro la Lucchese: è il primo vero esame di maturità per la squadra di Colavitto, che dovrà superare anche l’ostacolo delle tante assenze con Delcarro, Papa, Del Sole e Ruani infortunati e Moretti in panchina al 50%. Scelte praticamente obbligate per Colavitto: in porta torna Avella, nella linea a quattro di difesa Maurizii agirà sull’out di sinistra. In regia prima da titolare per Gasperi, tridente offensivo composto da Rolfini, Faggioli e Sereni.

La Fermana 2.0 riparte, sempre alle 14.30, da Carrara con il tecnico Giancarlo Riolfo all’esordio in panchina: gialloblu a un punto dopo quattro gare, con tre sconfitte consecutive e zero gol fatti, tormentati dall’ultima quaterna incassata dallo straripante Modena. Serve una reazione dopo l’era Domizzi già terminata e l’intento è smuovere una classifica non bella ma sistemabile. «Da parte mia l’attesa e la voglia aumenta giorno dopo giorno e alimenta l’animale da battaglia che ho dentro, in quel clima di competitività che è naturale e fisiologico in uno sportivo», ha detto l’ex tecnico del Carpi e della Pistoiese che opererà diversi cambi: al centro della difesa, stavolta, per far coppia con Blondett ci sarà Urbinati, che Riolfo preferisce sia a Sperotto che a Rossoni, i quali torneranno nelle loro posizioni più congeniali di terzini. L’altra novità è il trequartista che agirà alle spalle di due punte: Frediani o Pannitteri?

Tra le partite in programma alle 17.30 c’è anche Vis Pesaro-Pistoiese, una sfida tra gol e ricordi contro i toscani, la cui retrocessione nello scorso girone C è stata azzerata dal ripescaggio ufficializzato a estate inoltrata. Di fronte ai biancorossi ci sarà David Sassarini, tecnico spezzino che a Pesaro ha lasciato il segno nella stagione 2016/17 con quella Vis ultra offensiva che vinse i playoff del girone F di Serie D dopo aver chiuso la regular season al quarto posto. Insieme a lui anche Mattia Gennari, difensore centrale umbro che ha vestito la maglia della Vis per 79 volte in C e 29 in D segnando 6 reti. Senza dimenticare il ds Stefano Stefanelli, avvocato pergolese con casa e studio a Pesaro, che ha iniziato la carriera dirigenziale proprio in biancorosso.

SERIE C girone B 5ª giornata

AnconaMatelica-Lucchese ore 14.30

Carrarese-Fermana ore 14.30

Olbia-Cesena ore 16 Sky

Grosseto-Gubbio ore 17.30

Modena-Entella ore 17.30

Pescara-Viterbese ore 17.30 Sky

Pontedera-Montevarchi ore 17.30

Siena-Reggiana ore 17.30 Sky

Teramo-Imolese ore 17.30

Vis Pesaro-Pistoiese ore 17.30

CLASSIFICA

Pescara 10

Siena 8

Reggiana 8

Gubbio 8

Cesena 8

Ancona Matelica 7

Modena 6

Olbia 6

Entella 6

Montevarchi 6

Lucchese 6

Imolese 5

Pontedera 5

Vis Pesaro 5

Carrarese 4

Grosseto 3

Teramo 2

Viterbese 1

Fermana 1

Pistoiese 1

