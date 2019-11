L'Anconitana esonera Ciampelli, caccia al nuovo mister per i biancorossi

Ultimo aggiornamento: 15:05

ANCONA - Poco prima delle 14 è arrivata l'ufficializzazione dell'esonero dida parte dell', questo il testo del comunicato emesso dal club dorico: «L' US Anconitana comunica l'esonero di Davide Ciampelli dall'incarico di allenatore. A Mister Ciampelli vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta con impegno, serietà e correttezza professionale, nonché per la passione e la dedizione dimostrata ogni giorno in questi mesi.La Società augura al tecnico e al suo staff il più sentito in bocca al lupo e le migliori fortune per il prosieguo della carriera».L'Anconitana non ha ancora comunicato il nome del sostituto, ma dovrebbe farlo nel giro di poche ore.