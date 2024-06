ANCONA L’Ancona non si iscriverà alla prossima Serie C. Al netto di miracoli notturni. Ma questa non è terra di prodigi, nonostante la vicinanza con Loreto, visto il recente passato. Negli ultimi 20 anni già tre esclusioni dai campionati professionisti (distribuite tra fallimenti e mancati adempimenti). Con lo spettro della quarta. Clamorosa. Assurda. Più nelle modalità che nella sostanza. Solo un filo, quello della Covisoc chiamata ad esprimersi da qui a cinque giorni, tiene aperte le speranze del Cavaliere armato. Perché l’iscrizione è stata depositata. Ma rischia seriamente di essere rigettata. Stavolta l’inafferrabile Tiong, rintanato nel suo quartier generale di Hong Kong, l’ha fatta troppo grossa. Dopo aver presentato venerdì la fideiussione di 350mila euro, nella mattinata di ieri - scadenza tassativa - non risultavano versate le due mensilità a giocatori e staff tecnico inerenti a marzo e aprile. Un totale di circa 450mila euro. Condizioni non prorogabili per l’iscrizione. In tarda serata la ricerca frenetica dei soldi (non da parte di Tiong, evaporato nel nulla come al solito), con il sindaco e Mauro Canil in testa per effettuare - Canil ovviamente, non Silvetti - il bonifico necessario. I soldi sarebbero stati, alla fine, trovati grazie a un misterioso imprenditore (nuovo acquirente?): ora si spera nella Covisoc. Ovvero, la speranza, ora, è di non incappare nel più classico dei problemi di valuta sforando la linea tassativa del 4 giugno. Ci sarebbe



La bomba all’ora di pranzo

La bomba scoppia all’ora di pranzo. Alcuni tesserati, in ansia per i mancati pagamenti (le precedenti scadenze, durante l’anno, erano state rispettate con qualche brivido), esternano la preoccupazione. Il cuore pulsante diventa la sede di via Schiavoni dove, all’interno, sono rintanati l’amministratore delegato Nocelli, il consigliere Postacchini, il direttore del settore giovanile Virgili, l’allenatore Boscaglia e la segretaria generale Mancini. Non c’è il dimissionario Paolo Papili, responsabile della comunicazione, cuore biancorosso vero. Che non se la sente più, giustamente, di mettere la faccia (e la credibilità) su una situazione drammatica e grottesca insieme. Da lì in poi è il marasma. Iniziano trattative serrate per trovare la cifra che serve per non sprofondare nei dilettanti. Le porta avanti Canil, dalla sua azienda, fino al gong della mezzanotte. In parallelo si muove il sindaco Daniele Silvetti insieme all’assessore Angelo Eliantonio. Proprio come avvenuto per scongiurare le porte chiuse nell’ultima gara con la Lucchese. Ma quella era un’altra storia. Il primo cittadino alza il telefono di Palazzo del Popolo, prova a contattare Tiong dall’altra parte del mondo. Nessun esito. Chiama Canil, lo invita a fare l’impossibile per salvare la situazione. Per non dare ai tifosi una delusione che non meritano. Per essersi fidati di lui quel giugno del 2021 alla Mole, quando pur di ripartire furono costretti a accettare la doppia denominazione Ancona-Matelica. Oppure, stesso luogo, aprile 2022: quando presero atto del passaggio dell’Ancona in mano asiatica con il 95% a Tony Tiong. L’incubo è tornato. Se, come si pensa, l’iscrizione verrà giudicata incompleta entro il 10 giugno ci saranno 24 ore di tempo per presentare ricorso.

Speranze e scadenze

Poi, il 12 giugno, il verdetto. Il Milan Under 23 bussa alle spalle. Il posto lasciato libero dall’Ancona verrebbe preso dai baby rossoneri che ora sperano. Sono le 22, un fumogeno e i caschi della celere squarciano il cielo sopra via Schiavoni. Dove ci sono ancora tanti tifosi. I più rassegnati - anche per alcune frasi pronunciate dai dirigenti - parlano già di Serie D, volendo e potendo. Iscrizioni telematiche dall’8 luglio alle ore 18 del 12 luglio. Spettri. Drammi a cui nessuno ero pronto. Questa volta il colpo può essere mortale. Il calcio ad Ancona rischia ancora una volta la sua sopravvivenza. Ma perché? Qualcuno dovrà dare delle risposte. E non sarà facile.