Ancona a Chiavari e Vis a Reggio, la Fermana spareggia con il Teramo: è un martedì di gol, le probabili formazioni

ANCONA Inusuale martedì di gol nel girone B di Serie C con il turno infrasettimanale della 32ª giornata di campionato. Tutte in campo alle 21 le marchigiane. Si misura niente meno che con la Reggiana seconda in classifica la Vis Pesaro, di scena nella splendida vetrina del Mapei Stadium-Città del Tricolore. I biancorossi con la mente libera affrontano una Reggiana all’inseguimento matto e disperatissimo del Modena capolista, avversaria sabato prossimo della squadra di Banchini. Forti dei 41 punti in classifica e di una salvezza ormai in cassaforte, i vissini sono rivitalizzati dalla vittoria in rimonta sul Grosseto, ma anche da un Tonso sempre più in forma e da un Cannavò rivitalizzato.

Esame da grande e prove tecniche di playoff anche per l’Ancona Matelica, di scena a Chiavari contro l’Entella, quarta in classifica e sei punti sopra i dorici. La squadra di mister Colavitto, reduce dal rocambolesco 2-2 casalingo con la Viterbese, cercano punti e soprattutto uno scalpo pesante: finora mai una vittoria contro avversari blasonati e attualmente sopra in classifica.

Finale anticipata e occasione ghiotta invece per la Fermana, in azione nel fortino del Recchioni. A viale Trento arriva il Teramo, stessi 33 punti in classifica ma in proiezione davanti grazie alla vittoria dello scontro diretto nella gara d’andata. Al Bonolis finì 3-2 per i diavoli. Facendo propria la gara in notturna gli uomini di Riolfo – attualmente ancora quintultimi - avrebbero la certezza di uscire dalla griglia playout sorpassando proprio il Teramo e sistemando pure il bilancio nei confronti diretti.

ENTELLA-ANCONA MATELICA

Ore 21, diretta su Eleven Sports e Sky Sport Stadio: Comunale

ENTELLA (4-3-1-2): 24 Borra; 21 Coppolaro, 15 Pellizzer, 19 Chiosa, 35 Pavic; 17 Karic, 14 Lipani, 27 Palmieri; 10 Schenetti; 9 Magrassi, 33 Merkaj. (A disp. 1 Paroni, 2 Cleur, 3 Barlocco, 6 Alesso, 7 Dessena, 11 Morra, 23 Paolucci, 26 Silvestre, 28 Rada, 32 Lescano, 34 Meazzi, 36 Sadiki). All. Volpe

ANCONA MATELICA (4-3-3): 12 Vitali; 33 Noce, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 8 Delcarro, 5 Bianconi, 4 Iannoni; 9 Rolfini, 18 Faggioli, 10 Sereni. (A disp. 22 Avella, 14 Tofanari, 28 Maurizii, 15 Sabattini, 19 Palesi, 26 Ruani, 21 Del Sole, 17 Moretti, 7 Gasperi, 23 D’Eramo, 34 Pecci). All. Colavitto

ARBITRO: Taricone di Perugia

FERMANA-TERAMO

Ore 21, diretta su Eleven Sports. Stadio: Recchioni

FERMANA (3-4-2-1) 1 Ginestra; 2 Rossoni, 99 Blondett, 14 Scrosta; 21 Rodio, 24 Mbaye, 25 Graziano, 30 Sperotto; 77 Pannitteri, 7 Marchi; 32 Tassi. (22 Moschin, 19 Pistolesi, 15 Giannò, 16 Spedalieri, 4 Urbinati, 11 Bugaro, 18 Frediani, 20 Capece, 16 Kyeremateng, 26 Molinaro, 29 Simonelli, 9 Cognigni). All. Riolfo

TERAMO (3-4-3) 32 Perucchini; 15 Codromaz, 5 Soprano, 18 Pinto; 2 Hadziosmanovic, 6 Arrigoni, 16 Rossetti, 14 Mordini; 7 Malotti, 9 Bernardotto, 20 Rosso. (A disp. 22 Agostino; 3 Ndrecka, 27 Furlan, 30 Iacoponi, 8 Viero, 23 De Grazia, 25 Papaserio, 28 Fiorani, 29 Forgione, 17 D’Andrea, 26 Cisco, 11 Lombardo). All. Guidi

ARBITRO: Iacobellis di Pisa

REGGIANA-VIS PESARO

Ore 21, diretta su Eleven Sports Stadio: Mapei Stadium Città del Tricolore

REGGIANA (3-5-2): 22 Venturi; 6 Camigliano, 4 Rozzio, 33 Cauz; 44 Guglielmotti, 5 Rossi, 8 Cigarini, 88 Sciaudone, 3 Contessa; 20 Arrighini, 94 Lanini. (A disp. 1 Voltolini, 12 Marconi, 17 Libutti, 26 Cremonesi, 32 Porcino, 21 Radrezza, 96 Muroni, 27 D’Angelo, 7 Rosafio, 11 Neglia, 9 Scappini. All. Diana

VIS PESARO (3-4-3): 22 Farroni; 24 Piccinini, 4 Gavazzi, 3 Ferrini; 16 Astrologo, 5 Acquadro, 23 Coppola, 8 Lombardi; 27 Saccani, 7 Tonso, 10 Cannavò. (A disp. 1 Campani, 2 Parrinello, 6 Manetta, 11 De Nuzzo, 15 Di Sabatino, 18 Sanogo, 19 Silenzi, 20 Besea, 21 Marcandella, 29 Rossi, 32 Rubin, 33 Eleuteri). All. Banchini

ARBITRO: Luciani di Roma 1

SERIE C girone B 32ª giornata 13ª ritorno

Viterbese-Pistoiese ore 14.30 Sky

Carrarese-Olbia ore 18

Modena-Siena ore 18

Entella-Ancona Matelica ore 21 Sky

Fermana-Teramo ore 21

Grosseto-Pontedera ore 21

Gubbio-Imolese ore 21

Montevarchi-Lucchese ore 21

Pescara-Cesena ore 21 Sky

Reggiana-Vis Pesaro ore 21

CLASSIFICA

Modena 74

Reggiana 69

Cesena 58

Entella 53

Pescara 53

Ancona Matelica 47

Gubbio 43

Vis Pesaro 41

Lucchese 39

Pontedera 39

Carrarese 38

Siena 35

Olbia 35

Montevarchi 34

Teramo 33

Fermana 33

Pistoiese 28

Viterbese 27

Imolese (-2) 27

Grosseto 24

© RIPRODUZIONE RISERVATA