L'Ancona a Cesena per continuare la corsa, altro esame a Lucca per la Vis Pesaro

ANCONA - Dopo i cinque anticipi del sabato, tra cui Fermana-Siena terminata 1-1, si giocano altre quattro partite dell’ottava giornata del girone B di Serie C. Copertina tutta per Cesena-Ancona Matelica, sfida tra terza e seconda in classifica in diretta anche sul canale 251 di Sky Sport oltre che su Eleven Sports: i dorici cercheranno un’altra vittoria per restare sulla scia della Reggiana che ha battuto 2-0 l’Olbia. Viaggia invece in casa della Lucchese la Vis Pesaro, a caccia di altri punti per risalire in classifica.

Serie C girone B 8ª giornata

Reggiana-Olbia 2-0 (86’ Lanini, 91’ Lanini)

Fermana-Siena 1-1 (26’ Urbinati, 44’ Paloschi)

Gubbio-Pontedera 3-0 (55’ Sarao, 65’ Miguel Angel, 87’ D’Amico)

Montevarchi-Modena 2-1 (23’ Scarsella, 33’ Mercati, 79’ Jallow)

Pistoiese-Teramo 1-2 (7’ Viero, 15’ Malotti, 40’ Gennari)

Cesena-Ancona Matelica ore 14.30 Sky

Lucchese-Vis Pesaro ore 14.30

Imolese-Carrarese ore 17.30

Viterbese-Grosseto ore 17.30

Entella-Pescara lunedì 11 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Reggiana 20

Ancona Matelica 16

Cesena 14

Siena 13

Gubbio 13

Modena 12

Pescara 12

Imolese 11

Pontedera 11

Montevarchi 10

Olbia 10

Entella 10

Vis Pesaro 9

Teramo 9

Carrarese 8

Lucchese 7

Fermana 5

Pistoiese 5

Grosseto 4

Viterbese 3

