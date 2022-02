L'Ancona cerca riscatto con il Grosseto, la Fermana spareggia a Montevarchi. La notte è tutta per Vis Pesaro-Pescara

ANCONA - Due incroci con delle toscane e uno con un’abruzzese nel turno di recupero della 22ª giornata del girone B di Serie C che si gioca di mercoledì. L’Ancona Matelica ospita il Grosseto al Del Conero per ritrovare vittoria e sorrisi dopo i recenti saliscendi di troppo. In campo alle 18.30 anche la Fermana a Montevarchi in un vero spareggio anticipato per evitare i playout: le squadre hanno gli stessi punti in classifica. Di scena invece alle 21 al Benelli la Vis Pesaro che affronta il Pescara per dimenticare la sfortunata trasferta a Cesena.

-Serie C girone B recupero 22ª giornata

Viterbese-Olbia ore 14.30

Ancona Matelica-Grosseto ore 18

Montevarchi-Fermana ore 18

Pistoiese-Pontedera ore 18

Teramo-Modena ore 18 Sky

Gubbio-Reggiana ore 21

Imolese-Cesena ore 21 Sky

Vis Pesaro-Pescara ore 21

Carrarese-Siena giovedì 24 ore 18 Sky

Lucchese-Entella giovedì 24 ore 21 Sky

CLASSIFICA

Reggiana 65

Modena 65

Cesena 51

Entella 49

Pescara 44

Ancona Matelica 42

Vis Pesaro 35

Siena 34

Gubbio 34

Pontedera 33

Carrarese 32

Olbia 30

Teramo 30

Lucchese 29

Montevarchi 26

Fermana 26

Imolese (-2) 25

Pistoiese 24

Viterbese 24

Grosseto 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA