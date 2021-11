L'Ancona cerca l'impresa contro il Modena. Colavitto: «Dovremo essere bravi a sfruttare i loro errori»

ANCONA - La voglia di fare l’impresa con la consapevolezza di trovarsi davanti un’autentica corazzata per la categoria. Partite come quelle con il Modena, calcio d’inizio oggi alle 14.30 al Del Conero con diretta anche su Sky al canale 259, si preparano da sole e mister Gianluca Colavitto lo ha lasciato ampiamente intendere. Il tecnico dell’Ancona Matelica, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha toccato le corde emotive della sua squadra tracciando la rotta da seguire: «Incontriamo una formazione reduce da sei vittorie consecutive che non ha bisogno di mie presentazioni. In un match affascinante spero proprio che la mia squadra saprà dire la sua e farsi trovare pronta. Come si batte questo Modena? Abbiamo preparato la gara in un certo modo. Posso solo dire che se sapremo sfruttare i loro errori, che ci saranno, allora potremmo divertirci. Non voglio una formazione che specula sull’avversario, se gli attaccanti sapranno muoversi nel modo giusto lo sviluppo dell’azione sarà una determinata conseguenza».

Tradotto: i dorici non si metteranno in difensiva ma proveranno a giocarsela. In cabina di regia non ci sarà il capitano Salvatore Papa, bensì ancora Matteo Gasperi fin qui ottimo per rendimento. Che l’esperto centrocampista cosentino sia ormai fuori dalle gerarchie tecniche? «Tutti i ragazzi si impegnano e non si risparmiano in mezzo al campo - ha detto Colavitto - Anche Papa rientra in questo discorso». Parafrasando, al momento il centrocampo con Iannoni, Gasperi e D’Eramo sembra indiscutibilmente quello che a Colavitto dà maggiori garanzie. La chiusura sulla spinta del pubblico che oggi potrebbe essere determinante per colmare il gap tecnico: «Il loro aiuto sarà fondamentale. Da parte nostra affronteremo il Modena senza alcun timore reverenziale».

SERIE C girone B 15ª giornata

AnconaMatelica-Modena oggi ore 14.30 Sky

Teramo-Olbia ore 14.30

Vis Pesaro-Carrarese domani ore 14.30

Viterbese-Gubbio ore 14.30

Cesena-Fermana ore 17.30

Grosseto-Montevarchi ore 17.30

Imolese-Reggiana ore 17.30 Sky

Lucchese-Siena ore 17.30

Pistoiese-Entella ore 17.30

Pontedera-Pescara ore 17.30

CLASSIFICA

Reggiana 32

Modena 30

Cesena 29

Siena 23

Entella 22

Pescara 21

Ancona Matelica 21

Gubbio 19

Imolese 19

Vis Pesaro 18

Lucchese 18

Pontedera 18

Olbia 16

Montevarchi 16

Carrarese 16

Teramo 15

Fermana 15

Pistoiese 13

Grosseto 10

Viterbese 7

PROSSIMO TURNO 16ª giornata (27 e 28 novembre)

Olbia-Pontedera sabato 27 ore 14.30

Siena-Grosseto ore 17.30 Sky

Carrarese-Teramo domenica 28 ore 14.30

Entella-Cesena ore 14.30 Sky

Fermana-Imolese ore 14.30

Gubbio-AnconaMatelica ore 14.30

Modena-Pistoiese ore 14.30

Montevarchi-Vis Pesaro ore 14.30

Pescara-Lucchese ore 14.30 Sky

Reggiana-Viterbese ore 14.30

