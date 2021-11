Tanta pioggia e anche diverse emozioni: Carrarese-Ancona Matelica 0-0 al riposo

ANCONA C’è anche la diretta su Rai Sport per l’Ancona Matelica, in campo alle 15 a Carrara in uno dei cinque anticipi della 14ª giornata del girone B di Serie C. I dorici cercano un risultato positivo per ritrovare serenità, morale e benzina utile per tornare a muovere la classifica. La squadra di mistrer Gianluca Colavitto cerca nella tana della Carrarese una vittoria che manca dallo scorso 16 ottobre (il 2-0 in casa con il Montevarchi) ma soprattutto per lasciarsi alle spalle un periodo difficile dove le certezze accumulate ad inizio stagione sembrano essersi smarrite. Avella riprenderà il suo posto tra i pali, in difesa ai lati della coppia centrale Masetti-Iotti ci saranno ancora Tofanari e Maurizii visto che Di Renzo non è al meglio e Noce non è stato convocato. A centrocampo le chiavi della regia saranno affidate ancora a Gasperi tra le mezzali D’Eramo e Iannoni. In panchina Delcarro e Papa, ormai recuperato ma apparentemente fuori dalle gerarchie di Colavitto vista la sola presenza accumulata da Reggio Emilia. In attacco Sereni e Rolfini a supporto di Moretti.

SERIE C girone B 14ª giornata

Siena-Olbia 2-2 (49’ Disanto, 51’ Caccavallo, 56’ Brignani, 68’ Udoh)

Viterbese-Pontedera 2-2 (9’ Magnaghi, 15’ Magnaghi, 26’ Volpe, 40’ Murilo)

Carrarese-Ancona Matelica 0-0

Gubbio-Lucchese ore 17.30

Pescara-Teramo ore 17.30 Sky

Fermana-Pistoiese domani ore 14.30

Modena-Vis Pesaro ore 14.30

Reggiana-Cesena ore 14.30

Entella-Grosseto ore 17.30

Montevarchi-Imolese ore 17.30

CLASSIFICA

Reggiana 31

Cesena 28

Modena 27

Pescara 20

Siena 20

Ancona Matelica 20

Entella 19

Imolese 19

Vis Pesaro 18

Gubbio 18

Lucchese 17

Olbia 16

Pontedera 15

Carrarese 15

Teramo 14

Pistoiese 13

Montevarchi 13

Fermana 12

Grosseto 10

Viterbese 7

PROSSIMO TURNO 15ª giornata

Teramo-Olbia sabato 20 ore 14.30

AnconaMatelica-Modena ore 17.30 Sky

Vis Pesaro-Carrarese domenica 21 ore 14.30

Viterbese-Gubbio ore 14.30

Cesena-Fermana ore 17.30

Grosseto-Montevarchi ore 17.30

Imolese-Reggiana ore 17.30 Sky

Lucchese-Siena ore 17.30

Pistoiese-Entella ore 17.30

Pontedera-Pescara ore 17.30

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA