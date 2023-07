ANCONA Avanti adagio. Piazzati i primi due colpi di mercato all’insegna della linea verde con Giuseppe Agyemang (02) e Filippo Marenco (03), adesso è tempo di puntare a giocatori di esperienza.



Le priorità



Francesco Micciola intende procedere per priorità. Le due principali esigenze al momento sono state individuate nel centrale difensivo e nell’esterno destro. Si tratta di sostituire adeguatamente le partenze di Davide Mondonico (97) al centro della difesa e di Francesco Mezzoni (00) sulla fascia destra. Micciola in entrambi i casi ha appuntato sul suo taccuino una lista alla quale attingere. Per il fondamentale ruolo di centrale difensivo, come è ormai noto, il primo nome è quello di Andrea Tiritiello (95) capitano della Lucchese nonché uno dei migliori dell’intera Serie C. Da tempo Micciola si è mosso su Tiritiello che ha ancora un anno di contratto con il club toscano il quale ha provato anche ad offrirgli inutilmente un rinnovo. Su Tiritiello la concorrenza è forte: Entella, Catania, Carrarese e anche i rumeni del Cluji sono interessati. Servono argomenti concreti per sedersi al tavolo con la Lucchese e convincere il club a lasciarlo partire. Sempre a Lucca c’è un altro obiettivo di Micciola, Francesco Benassai (95) che proprio con Tiritiello ha fornito una reparto fra i meno battuti del torneo. L’Ancona potrebbe mettere sul piatto della trattativa un giovane interessante come Luca Lombardi (02) e lo stesso Simone De Santis (93) ma al momento su queste basi non è ancora scoccata la scintilla. Restano valide alternative i nomi di Davide Riccardi (96) centrale del Siena, squadra che domani conoscerà il proprio destino, e di Matteo Battistini (94) del Lecco. Altro club sub iudice in questi giorni.

Il Consiglio Federale

L’esito della decisione del Consiglio Federale di domani potrebbe avere un peso determinante sulla posizione dei due ultimi atleti. Altra priorità è l’esterno destro. Il nome nuovo qui è quello di Francesco Corsinelli (97) reduce da due ottime stagioni a Lucca prima e da ultimo a Gubbio dove è sotto contratto sino a giugno 2024. Altro profilo attenzionato da Micciola per la fascia destra è Alessandro Raimo (99) pure del Siena in attesa di giudizio. Queste sono le trattative più urgenti, ma il mercato offre spesso improvvise opportunità. In tal senso il diesse dorico è reduce da un giro al nord durante il quale ha avuto contatti con Augusto Carpeggiani procuratore di Antonio Energe (00) sul quale qualche passo avanti è stato compiuto.



Le cessioni



Avendo l’Ancona ben 17 calciatori sotto contratto Micciola ha necessità anche di operare in uscita. Pier Luigi Simonetti (01) quasi ogni giorno vede allungarsi la lista delle pretendenti. Cremonese e Reggiana sembrano le più convinte, ma siamo ancora ai timidi approcci. La sua partenza aprirebbe altri scenari. In tal senso va registrata l’attenzione di Micciola per profili quali Armand Rada (99) dell’Entella e Riccardo Collodel (98) pure del Siena. Il vero nome nuovo per il centrocampo è Loris Zonta (97), mediano del Vicenza sul quale Micciola è vigile. Una mera richiesta di informazioni invece da parte di Micciola per il mediano argentino del Cerignola Galo Campomaggio (97) che peraltro il suo club ipervaluta. A proposito di Simone De Santis (93) per lui c’è l’interesse reale del Foggia oltre che di altre società del girone meridionale della C. Per Alessandro Martina (00) c’è invece il Vicenza ma l’esterno mancino si muoverebbe solo per la B.