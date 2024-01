ANCONA Tutto come previsto con una sorpresa in più. Ieri è stato il giorno di Davide Mondonico (‘97), ma anche quello del centrocampista Mario Prezioso(‘96). Attorno alle ore 15 il club ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare il doppio arrivo: “L’Us Ancona comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ’97 Davide Mondonico che si è legato al club biancorosso a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025. La società comunica inoltre di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’96 Mario Prezioso che si è legato con la formula del prestito fino il 30 giugno 2024”.



«Felice di essere tornato»



Mondonico, ha iniziato la stagione con la maglia del Renate, dove ha totalizzato nove presenze e un gol. «Sono tanto contento di essere ritornato – ha detto -, mi era dispiaciuto tanto in estate di lasciare il gruppo. In questi mesi i rapporti hanno continuato ad esserci con molti compagni, a conferma di quando fossimo legati. Non sono preoccupato della classifica, sono convinto che ci risolleveremo. Il sistema di gioco del mister lo conosciamo bene, parto molto carico e non vedo l’ora di iniziare». Sono i primi due acquisti di un mercato invernale che tra entrate e uscite sarà molto movimentato in casa biancorossa.



Dutu ai saluti



Proprio in uscita va segnalato che il difensore italo-romeno Eduart Dutu (‘01) arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina, ha fatto rientro al club viola decretando così la fine della sua avventura ad Ancona dopo appena 7 presenze. Il centrale difensivo nella seconda parte di stagione si trasferirà con la medesima formula nel girone C per difendere i colori della Virtus Francavilla;l'ufficialità arriverà nelle prossime ore.



Oggi Moretti



Oggi doveva essere il giorno del ritorno nella dorica dell’attaccante del Brindisi Federico Moretti (‘94), ma si dovrà ancora attendere uno o due giorni per rivederlo di nuovo in campo con i colori biancorossi. Non ci sono novità invece dal fronte Alex Rolfini (‘96), il cobra alla sua seconda stagione a Vicenza è in odore di cessione, i contatti tra l’entourage del calciatore e il ds Micciola sono costanti, ma non è detto che l’operazione vada in porto; infatti si starebbero sondando anche altre piste per il ruolo di esterno destro offensivo. Un reparto avanzato che giocoforza vedrà anche delle uscite come Lorenzo Peli che molto probabilmente farà ritorno all'Atalanta, società che ne detiene il cartellino per poi essere girato ad un altro club (Cesena?); mentre il norvegese Julian Kristoffersen (‘97), ha alcuni club del girone C interessati a lui, con il Giugliano in pole. Mentre è incedibile il bomber Alberto Spagnoli (‘94), con l’Ancona che ha già rispedito al mittente le attenzioni della Feralpi e della Juventus Next Gen.



Calcagni nome “caldo”



A centrocampo al netto delle uscite (Nador e Gavioli?) si pensa anche alle entrate; concretizzato l’acquisto del centrocampista napoletano Mario Prezioso, un altro nome sul taccuino che viene tenuto fortemente in considerazione è quello di Riccardo Calcagni (‘94), attualmente in forza al Novara e con un passato in maglia Matelica nella stagione 2020/21 proprio con Colavitto in panchina. In difesa dopo l’arrivo di Mondonico e l’uscita di Dutu, ci potrebbero essere altri movimenti; infatti anche il giovane Filippo Marenco (‘03) è finito sul mercato e si attendono offerte. Nelle passate settimane all'Ancona è stato proposto il terzino sinistro del Campobasso (Serie D) Alessio Rasi, un classe ‘99 molto rapido cresciuto nel Pescara. Il giocatore non interessa anche perché il vice Martina su quella fascia continuerà ad essere ancora Agyemang. Cosa che invece potrebbe non avvenire sulla fascia opposta, con Barnabà che potrebbe essere ceduto in prestito.