ANCONA Vincere o morire. Anche se per rimanere in vita, in questo caso, va bene anche il pareggio. Il campionato, con il suo settimo posto non proprio memorabile, è già alle spalle. Alle 18, tra le mura amiche del Del Conero che riaprirà anche la gradinata Maurizio Neri dopo sette anni, iniziano i playoff dell’Ancona. Davanti alla truppa di Marco Donadel si presenterà una Lucchese tutt’altro che in vacanza pronta a scombinare i piani dei dorici. La formazione biancorossa l’avevamo lasciata il 23 aprile al Tubaldi, fischiata dai suoi tifosi in trasferta dopo il pessimo 4-0 rimediato dalla Recanatese. Sette giorni prima di quell’infausta domenica, invece, la ricordavamo bella, vincente e pimpante in casa contro il Rimini.



Le risposte



Quale abito indosserà oggi? Avrà fatto tesoro di questi giorni di lavoro obbligato dopo lo slittamento dei playoff per via della giustizia sportiva? Le risposte saranno quanto mai determinanti perché in queste sfide in gara unica, come la storia e il regolamento insegnano, non esistono appelli o esami di riparazione. Il popolo anconetano lo sa bene, cercherà di spingere il suo Cavaliere armato fin dove sarà possibile in questo arzigogolato cammino che regalerà un posto in Serie B soltanto a una delle ventotto squadre partecipanti. Praticamente un mondiale.



Ampie scelte



Forte dei due risultati su tre a disposizione, onde evitare amarezze (basti ricordare l’eliminazione con l’Olbia lo scorso anno nel primo turno), è facile attendersi un atteggiamento tattico equilibrato e prudente. Si va per il 3-5-2. Davanti a Perucchini troveranno posto Fantoni, Mondonico (favorito su De Santis anche se non è al meglio) e Camigliano. Brogni è squalificato. Mezzoni - alla 100° tra i Pro - e Martina presidieranno le corsie esterne con Simonetti e Paolucci, favorito su Prezioso, a supporto di capitan Gatto in cabina di regia. Davanti Spagnoli e Di Massimo con Melchiorri, Petrella e Moretti pronti a subentrare a gara in corso. In caso di pareggio non si va ai supplementari ma, come detto, passa l’Ancona per miglior piazzamento in classifica.



Interessanti coincidenze



C’è una coincidenza interessante. Il fischietto sarà il signor Mattia Caldera di Como, lo stesso che diresse Gubbio-Ancona (0-1) del 22 gennaio. In quell’occasione, per sbancare il Barbetti, fu decisiva una rete di Mirco Petrella che proprio nel match odierno tornerà disponibile dopo essere rimasto ai box dallo scorso 1 aprile. E proprio il Gubbio (ammesso che sia vittorioso sulla Recanatese), a proposito di coincidenze, se i biancorossi dovessero spuntarla sulla Lucchese e il Rimini andare a vincere a Pontedera, potrebbe essere il prossimo avversario nel secondo turno in programma già domenica. Invece, completando il ventaglio delle possibilità in caso di passaggio del turno: Ancona di scena a Carrara se Gubbio e Pontedera vincono contro Recanatese e Rimini; Ancona a Pontedera se la Recanatese vince a Gubbio e i toscani superano il Rimini; Ancona in casa contro il Rimini se questi ultimi e la Recanatese si impongono rispettivamente al Mannucci e al Barbetti. Ma per ora, almeno fino a stasera, è meglio rimanere concentrati sulla Lucchese.