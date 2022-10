Basket Girl Ancona, esordio in A2 con miracolo Maroglio: centra il tiro da tre sulla sirena e batte Amatori Savona (67-65)

ANCONA - Il miracolo è arrivato sul filo di lana, mentre la palla a spicchi volava da bordo campo verso il canestro. Una bomba da tre punti firmata Stefania Maroglio che ha deciso la sfida Basket Girls Ancona-Amatori Savoia per 67 a 65. La sirena mette una pietra tombale su una partita piena di emozioni per le cestiste doriche all'esordio in serie A2 nel girone Sud, una vittoria sudata conquistata punto a punto con la tripla frontale dell'esterna sangiorgese a 2'' dalla fine dell'incontro. Si festeggia, in società, ma i riflettori sono giustamente puntati su Stefania Maroglio protagonista di un vero e proprio miracolo. In visibilio il pubblico di casa che presente al primo successo della squadra di coach Sandro Castorina.

Coah Castorina: «Vittoria che fa morale»

Una vittoria che fa morale, sottolinea a termine incontro il coah Sandro Castorina, ma che è servito per capire come la squadra debba essere ancora messa a punto: «Dobbiamo rivedere qualcosa che in serie B magari non si notava, ma in questo campionato invece è maggiormente evidente». Una partita, quella contro Amatori Savona, dai diversi volti: «Siamo partiti male e abbiamo subito parecchio: sicuramente l'emozione dell'esordio ci ha condizionato. Poi siamo riusciti a creare il nostro gioco e abbiamo tenuto punto su punto, fino alla magia di Maroglio».

Chi è Stefania Maroglio

Stefania Maroglio, classe 2001, indossa la maglia numero 24 del Basket Girls di Ancona. Playmaker alta 170 cm e nata a Porto San Giorgio e tra dieci giorni si laurea alla Politecnica delle Marche in Ingegneria Biomedica.