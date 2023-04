Da Ancona a Barcellona sognando Pedri e Lewandowski: Maya Abram di ritorno dall'Academy blaugrana

ANCONA- Un viaggio in Spagna, nell'Academy del Barcellona femminile, per vivere a contatto con l'élite del calcio mondiale. Il sogno di Maya Abram, giovane calciatrice dell'Ancona Respect, si è realizzato in queste ultime settimane arricchendo il bagaglio personale di una ragazza che sogna con il pallone tra i piedi. Sogna esattamente come sognavano, da piccoli, Pedri e Robert Lewandowski giusto per citare due stelle blaugrana della prima squadra maschile di mister Xavi. A proposito di leggende.

LEGGI ANCHE: Marche, oro in quantità: ai Criteria di Riccione trionfano i giovani delfini di casa nostra

L'esperienza

Maya, impegnata sia nell'Under15 che nell'Under17 dorica, è arrivata a Barcellona per confrontarsi con realtà provenienti da ogni parte del mondo. Il Barca Academy World Cup 2023, quest'anno dal 3 al 6 aprile, riunisce alcuni tra i migliori profili selezionati in giro per il mondo regalando un'esperienza unica tra in campo e fuori. Anche la sua società ha voluto omaggiarla al rientro con un post che esalta i valori più puri dello sport:

"Cosa ci portiamo a casa: la conferma che la passione per il calcio si alimenta con il confronto, la conoscenza e soprattutto con la disponibilità a mettersi sempre in gioco; la forza del carattere; una squadra è molto di più della somma delle individualità che la compongono; il sogno del palló accumuna tante culture diverse e tanti ragazzi e ragazze lo inseguono innanzi tutto perchè si divertono da morire. I nostri complimenti a Maya Abram, calciatrice Under 15/17 dell’Ancona Respect, per essere arrivata lì e per averci rappresentato con il suo

impegno e la sua forza".