Andrea Guercio ormai è americano a tutti gli effetti ma a luglio tornerà a combattere in Italia

Il wrestler marchigiano Andrea Guercio (in arte Cristiano Argento) è pronto a tornare sul ring in Italia per una notte.

Il wrestler di Ancora è partito per gli Stati Uniti nel 2015 ed in questi anni ha calcato i ring più importanti al mondo tra cui quello WWE e quello AEW, le due realtà più famose nei teleschermi di tutto il mondo. Il prossimo 7 luglio Guercio parteciperà a "La notte dei campioni" in quel di Bovolone (in provincia di Verona), un evento che radunerà alcuni dei migliori atleti al mondo tra i quali il campione NWA Ec3 e l'ex stella WWE Elias.

«Sono molto felice di tornare a combattere nella mia amata Italia. Sarà un ottima occasione per dimostrare ai miei tifosi quanto sono cresciuto ed ovviamente sarò qui per vincere» ha dichiarato sui social l'atleta ora residente a Pittsburgh.