ANCONA Non perde tempo Daniele Silvetti. Dopo aver incontrato a Jesi venerdì mattina Mauro Canil e Roberta Nocelli, e prima della manifestazione dell’orgoglio biancorosso celebrata dai tifosi la stessa sera si è mosso nelle alte sfere.



Massima disponibilità

Ci risulta che il sindaco abbia avuto contatti ai massimi livelli politici e federali e abbia già incassato dal ministro dello sport Andrea Abodi in persona la massima disponibilità ad appoggiare la richiesta di iscrivere l’Ancona al prossimo campionato di serie D. I rapporti fra Silvetti e Abodi sono ottimi, tanto che lo stesso attuale ministro dello sport e dei giovani aveva partecipato alla chiusura della campagna elettorale di Silvetti. Lo stesso Abodi ha ricoperto per ben sette anni, sino al 2017, la carica di presidente della Lega calcio di serie B ed è stato quindi anche membro del Consiglio Federale della Figc.

I tempi del crac

Davanti al sindaco nell’incontro di Jesi sia Canil che la Nocelli avrebbero provato la tattica dello scaricabarile accusandosi a vicenda, salvo poi addossare ogni responsabilità a Tiong. Tanto da indurre Silvetti a convocare per la prossima settimana Tiong nel tentativo di capire la dinamica degli eventi e come muoversi di conseguenza. A breve arriverà la pronuncia della Covisoc che domani comunicherà al club e alla Figc la bocciatura dell’Ancona. Il Consiglio Federale è stato appositamente convocato per le ore 10 di venerdì prossimo 14 giugno con, fra gli altri, il seguente punto all’ordine del giorno: “esame eventuali ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2024/2025: provvedimenti conseguenti; eventuale partecipazione di ulteriori Seconde Squadre di Serie A al campionato di Serie C 2024/2025”. Un punto che riguarderà, salvo clamorose sorprese, solo e soltanto l’Ancona che venerdì prossimo sarà ufficialmente esclusa dalla serie C. Ci sarebbe poi la possibilità di ricorrere in tre gradi di giudizio: Collegio di garanzia, Tar e Consiglio di Stato ma non si intravede alcun valido motivo di impugnativa.

La Serie D

Per cercare di uscire dalle macerie del disastro ed evitare l’ennesimo anno zero dell’Ancona l’obiettivo è l’iscrizione alla serie D. Una strada che Daniele Silvetti intende percorrere con la massima determinazione, come dimostrano i passi già mossi. Due le ipotesi, ma forse solo una concretamente praticabile. Provare a tenere in vita l’attuale società, difficile se non impossibile come già spiegato dallo stesso sindaco. Oppure percorrere l’iter previsto dall’art.52 comma 10) delle Noif: “In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società: a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato; b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC». Quindi comunque out i vecchi dirigenti, e ci mancherebbe. In questo caso serve che il sindaco, fra le eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire individui quella più affidabile. La nuova società dovrà farsi carico del contributo a fondo perduto da versare alla Figc che per la serie D non può essere inferiore a 300 mila euro. Insomma, servono soldi e imprenditori interessati, affidabili e possibilmente del territorio.