Anche la Maceratese cambia tecnico: adesso c'è Nocera al posto di Marinelli

MACERATA - Cambio in panchina anche per la Maceratese che ha esonerato l’allenatore Daniele Marinelli. Fatale il 2-2 interno contro l’Atletico Centobuchi che ha fatto di nuovo allontanare in classifica la capolista Atletico Ascoli a +6. Il club biancorosso «ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, la professionalità e dedizione mostrata in questi mesi» e ha già scelto il nuovo allenatore: si tratta di Francesco Nocera, per la terza volta in carriera sulla panchina della Maceratese, di cui annovera un trionfo nel campionato di Eccellenza stagione 2004/05. Nell’ultima stagione ha vinto il campionato di Promozione con l’Anconitana facendo così il bis dopo quello di Prima Categoria con la Civitanovese. Ultimo aggiornamento: 21:09





