Altro rinvio per Castelfidardo-Fiuggi, in campo solo Tolentino e Recanatese nei recuperi

ANCONA - Altra partita rinviata a causa del Covid, scendono così da sei a quattro i recuperi del girone F di Serie D previsti nel fine settimana. Dopo Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio, saltata a causa del focolaio che ha colpito gli elpidiensi, anche Castelfidardo-Fiuggi, recupero della 17ª giornata prevista per domani, è stata rinviata a data da destinarsi, su richiesta della società ospite in attuazione del protocollo Covid. Per cui domani, a partire dalle 14.30, si giocheranno regolarmente i recuperi di Matese-Real Giulianova e Vastogirardi-Tolentino, mentre domenica si disputeranno i recuperi di Agnonese-Pineto e Campobasso-Recanatese.

SERIE D girone F recuperi 11ª 15ª e 17ª giornata (ore 14.30)

Castelfidardo-Fiuggi sabato 13 17g RINVIATA

Matese-Real Giulianova 15g

Vastogirardi-Tolentino 17g

Agnonese-Pineto domenica 14 11g

Campobasso-Recanatese 11g

Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio 12g RINVIATA

CLASSIFICA

Campobasso** 43

Notaresco* 42

Castelnuovo Vomano* 40

Cynthialbalonga 35

Vastogirardi** 33

Castelfidardo* 29

Vastese* (-1) 27

Matese*** 27

Rieti 26

Aprilia 26

Tolentino** 25

Recanatese**** 25

Montegiorgio*** 25

Fiuggi** 20

Pineto******** 17

Real Giulianova* 16

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese** 3

* ogni asterisco una partita in meno

