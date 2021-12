Altri tre positivi tutti asintomatici nella Lube: rinviata per Covid la partita di Piacenza

CIVITANOVA Anche la Lube è stoppata dal Covid. Dopo il centrale Simone Anzani, altri tre giocatori sono risultati positivi ai tamponi molecolari effettuati ieri. Si tratta dei compagni di reparto Rok Jeroncic e Robertlandy Simon, ma anche dello schiacciatore Marlon Yant. I quattro biancorossi sono attualmente in isolamento e asintomatici, l’allenamento odierno è stato annullato e domani il gruppo squadra ripeterà il tampone molecolare. Salta quindi la trasferta di fine 2021 a Piacenza: la Lega Pallavolo di Serie A ha infatti disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Gas Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova, valevole per la 15ª giornata di Superlega, che era in programma domani sera alle 20.30.

