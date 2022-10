FANO Aspettando di conoscere la reale entità dell’infortunio al ginocchio occorso a Padovani, che martedì prossimo sarà sottoposto ad un’ulteriore risonanza magnetica, mister Mosconi sta cercando soluzioni alternative per l’attacco dell’Alma in vista del difficile confronto di domenica a porte chiuse a Vasto. Al tecnico granata mancherà infatti per un paio di partite anche Drolé, rivelatosi determinante subentrando proprio a Padovani nella partita poi vinta 2-0 col Roma City.



Attacco da inventare



Prima di bloccarsi a sua volta per un problema muscolare, la punta ivoriana aveva infatti provocato l’espulsione del portiere ospite Barone ed il secondo giallo del difensore Di Emma oltre ad innescare con rapidità Mattia Pensalfini nell’azione del vantaggio fanese. Lo stesso Pensalfini, inserito in apertura di ripresa per Serges per ricoprire il ruolo di quinto destro di centrocampo, potrebbe rappresentare un’opzione per la sfida dell’Aragona. Il duttile 2002, tornato nella sua Fano a gennaio di quest’anno dopo un significativo girovagare, ha dimostrato di sapersi rendere utile alla squadra anche da seconda punta. Discorso che vale pure per il 2003 Serges, probabilmente il principale accreditato a far da spalla al centravanti Broso contro la Vastese. Intanto Pensalfini si gode il momento di gloria del primo gol in D, preceduto in questa stagione da quello segnato nel 3-1 nell’allenamento congiunto con la Jesina. «Sono molto contento, non solo per il gol ma soprattutto per i tre punti che abbiamo portato a casa - commenta Pensalfini, che nella scorsa annata anche per colpa di alcune noie fisiche nei quattro mesi all’Alma aveva collezionato giusto una presenza da titolare col Matese in trasferta ed uno spezzone il turno successivo al Mancini contro il Castelnuovo Vomano -. Per me, che sono di Fano e sono cresciuto qua, segnare con la maglia granata addosso è stato qualcosa di incredibile. Per il resto direi che non era una partita semplice, perché il Roma City è veramente una bella squadra. Se però noi giochiamo con quella mentalità, diamo fastidio a tutti. In questo senso è fondamentale avere un mister come il nostro, col quale parliamo sempre durante la settimana e che dà fiducia a tutti. Così, che si giochi dall’inizio o solamente 5-10 minuti, ognuno di noi entra in campo motivatissimo. In più, essere affiancati da giocatori di grande esperienza, che sono d’esempio e ti sanno dare i consigli giusti, fa veramente la differenza. Chiaramente non ci volevano proprio gli infortuni contemporanei di alcuni di loro, ma con la forza del gruppo dobbiamo cercare di superare anche queste difficoltà ed andare avanti».

Capezzani out

Assente Capezzani



A Vasto, come se non bastasse, marcherà visita Capezzani, un’altra pedina chiave dello scacchiere di Mosconi. L’ex centrocampista cremisi era uscito malconcio dal match col Porto d’Ascoli e si era pertanto allenato col contagocce la scorsa settimana, giocando regolarmente col Roma City sulla scorta di un’ecografia negativa. Si era poi fermato a ridosso dell’intervallo, col riacutizzarsi del fastidio alla coscia, e sarà recuperabile per Fano-Termoli del 26 ottobre.