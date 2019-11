Il Fano attacca ma non segna, l'Arzignano ne fa due e sorpassa

FANO - Sconfitta in casa che davvero non ci voleva per il Fano in casa con l'Arzignano Chiampo, neopromossa e fanalino di coda del girone B della serie C. I granata di Fontana hanno attaccato quasi sempre, ma non sono riusciti ad aver ragione dell'arroccatissima difesa veneta e un minuto prima dell'intervallo Ferrara ha portato in vantaggio i veneti. Nella ripresa è sterile la supremazia dei fanesi, e l'Arzignano al 22' va addirittura a segnatre il 2-0 con Rocco, in contropiede. La squadra metaurense è piombata ora sul fondo della classifica, superata proprio dai veneti.



Alle 17.30 scendono in campo le altre due squadre marchigiane, la Samb giocherà a Reggio Emilia con il Reggio Audace, la Fermana invece ospiterà il Cesena al Recchioni.



Gli altri risultati delle partite giocate alle 15: Gubbio-Modena 1-0, Vicenza-Padova 0-1, Imolese-Sudtirol 1-1



Classifica in tempo reale: L.R. Vicenza 28, Padova 29, Südtirol 26, Reggio Audace 23 Carpi 20, Piacenza 19, FeralpiSalò 19, Virtus Verona 19, Triestina 19, Samb 18, Modena 15, Ravenna 14, Vis Pesaro 14, Gubbio 13, Fermana 12, Cesena 12, Rimini 12, Arzignano Chiampo 11, AJ Fano 10 Imolese 10

Ultimo aggiornamento: 16:56





© RIPRODUZIONE RISERVATA