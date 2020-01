Crisi Padova, esonerato l'allenatore Sullo: in pole Andrea Mandorlini

Ultimo aggiornamento: 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA La terza sconfitta consecutiva ha lasciato strascichi ed effetti collaterali:non è più l'allenatore del: stamani al centro sportivo della Guizza l'ad della società Alessandra Bianchi e il ds Sean Sogliano gli hanno comunicato l'esonero.Il tecnico napoletano paga il momento negativo della squadra coinciso appunto con la terza sconfitta consecutiva in campionato, ieri in casa contro il Modena (0-1), e i soli 7 punti nelle ultime 8 partite dopo l'avvio di stagione da capolista.Per la panchina ora in pole position sembra esserci un ex,i, 60 anni, ex calciatore di Torino, Atalanta, Inter ee già allenatore di Vicenza (2002), dello stessoin B (2006/07) e poi di Siena, Sassuolo, Verona, Genoa e Cremonese (nel 2018).