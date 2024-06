Allegri licenziato dalla Juventus per giusta causa, atteso il ricorso (con richiesta danni) dell’ex allenatore bianconero

In mattinata l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha ricevuto la notifica del licenziamento per giusta causa da parte del club bianconero. Una decisione presa dai vertici della Vecchia Signora dopo l’esonero a due giornate dalla fine del campionato e le valutazioni del caso da parte del team legale della società.

Battaglia legale tra la Juventus e Allegri

Il licenziamento per giusta causa fa seguito al comportamento tenuto da Max durante e dopo la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, come già menzionato nel comunicato con il quale il club aveva sollevato il tecnico dal suo incarico, sostituendolo momentaneamente con Paolo Montero. Ora tra Allegri e la Juventus si prospetta una battaglia legale che potrebbe durare mesi se non anni: gli avvocati dell’ex tecnico bianconero - secondo Sky Sport - impugneranno il provvedimento con una richiesta di danni d’immagine nei confronti del club.