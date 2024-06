Allegri-Juventus niente tribunale: trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto

L’ultimo atto di Max Allegri alla Juventus non si consumerà in tribunale. Dopo l’esonero a due giornate dalla fine del campionato, appena dopo la vittoria della Coppa Italia all'Olimpico nella finale contro l'Atalanta, nella giornata di lunedì è arrivato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto, in essere fino a giugno 2025.

Dopo aver valutato gli estremi per il licenziamento per giusta causa, da parte del club, e il ricorso minacciato dall’ex allenatore - con tanto di richiesta di danni d’immagine - nel giro di pochi giorni si è arrivati alla transazione che eviterà strascichi legali.

Il comunicato ufficiale

«Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva - si legge nel comunicato del club bianconero -. La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale».