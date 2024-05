Allegri, la Juve pensa all'esonero dopo la sfuriata. Nelle Marche guidò un seminario di comunicazione nelle sconfitte

Massimiliano Allegri a un passo dall'esonero con la Juventus. Lo sfogo nel post finale di Coppa Italia di ieri sera (15 maggio) vinta con l'Atalanta del tecnico toscano all'indirizzo di arbitri, dirigenti del club (il football director Cristiano Giuntoli su tutti) ma anche giornalisti ha mandato su tutte le furie la Vecchia Signora che potrebbe addirittura decidere l'interruzione anticipata del rapporto già in giornata.

LEGGI ANCHE: Giro d'Italia, a Fano trionfa il francese Alaphilippe Secondo Narvaez, Hermans terzo

Docente nelle Marche

Allegri, nel novembre 2022, fu docente nelle Marche presiedendo ad Ancona il seminario “Team working e comunicazione delle vittorie e delle sconfitte” all'interno corso di perfezionamento in “Comunicare il cancro, la medicina e la salute" organizzato dall’Università Politecnica delle Marche: «È un grande onore essere stato invitato a condividere la mia esperienza su temi così delicati – così parlava Allegri nell'occasione –.

Come docente avrò il piacere di comunicare l’importanza di valorizzare prospettive differenti all’interno del gruppo, che sia un team multidisciplinare o una squadra di calcio, per garantire un clima di collaborazione proficua. Da questo punto di vista, le affinità tra il mondo sportivo e quello ospedaliero sono molte: chi è incaricato della gestione del gruppo deve saper mantenere gli equilibri tra i vari componenti a tutto vantaggio del risultato. Da diversi anni ormai mi occupo di sensibilizzazione oncologica con la campagna Allenatore alleato di salute, con la quale stimoliamo i coach a prendersi cura dei ragazzi perché seguano stili di vita corretti. Sarò sempre disponibile a offrire il mio contributo a iniziative come queste, in grado di migliorare il lavoro e la vita di medici e pazienti».