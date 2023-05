Alice Pagliarini, una scheggia al meeting di Savona: la fanese segna la miglior prestazione europea under 18 del 2023

FANO - Alice nel paese delle meraviglie: «Fano si dice Velocità» è il commento dell'assessore Francesco Baldelli.

Alice Pagliarini è la velocissima atleta fanese che ha sfiorato il suo primato personale sui 100 metri al meeting internazionale di Savona: un tempo - 11”68 - che rappresenta la migliore prestazione europea under 18 del 2023 e spalanca all’atleta marchigiana le porte per i campionati Europei under 20 in Israele.

Da Mancini a Tamberi



«I Millennials delle Marche corrono veloci per tenere alta la bandiera della nostra regione, sull’onda dei principali testimonial delle nostre bellezze, dal Mister Mancini a Tamberi - ricorda l'assessore regionale Baldelli -. In bocca al lupo ad Alice per i prossimi appuntamenti con la pista, che sia un modello da seguire anche per altri giovanissimi atleti che si avvicinano allo sport, con passione e caparbietà, elementi fondanti ogni successo a scuola, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni».