Morto improvvisamente a 49 anni Giovanni Tiberi: giocò anche con Fano, Fermana e Ancona

FANO - Malore improvviso la mattina del 3 aprile 2022, nel bar di Ostia che gestiva. Giovanni Tiberi, ex calciatore ed ex attaccante di Fano, Fermana e Ancona è morto a soli 49 anni. Tanti gol con il fano, per lui presenze anche con la maglia della Fermane e dell'Ancona. Un'altra notizia luttuosa, per il calcio, all'indomani di quella della scomparsa di un altro ex calciatore, Silvio Longobucco.

Lascia la moglie Marzia (sorella di Christian Silvestri, anche lui ex della Ternana ma anche ex difensore di serie A con Lecce e Catania) e tre figli.

