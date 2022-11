ANCONA- Quando in estate la società ha annunciato l’acquisto di Alberto Spagnoli come sempre si fa per un attaccante c’è stata la corsa a vedere il suo curriculum. Una volta per informarsi sui precedenti dei calciatori era necessario consultare l’Almanacco Panini, mitica Bibbia del calcio che fu. Oggi invece basta compulsare il proprio cellulare e scegliere fra le decine di siti specializzati per conoscere tutti i dati del calciatore interessato. Alla voce Alberto Spagnoli, di professione centravanti, le due stagioni migliori in Serie C risultavano essere state quella 2017/18 con il Mestre, 6 reti in 32 presenze, e quella 2020/21 con il Modena con all’attivo ancora 6 reti in 36 gare disputate. Il confronto con il tridente d’attacco dell’anno precedente formato da Sereni, Rolfini e Faggioli era abbastanza scoraggiante.

Vinto lo scetticismo

Un certo scetticismo almeno sulle attitudini realizzative del nuovo centravanti dell’Ancona era palpabile e anche comprensibile, nonostante le ripetute rassicurazioni del diesse Francesco Micciola sulla bontà dell’operazione. E invece eccolo qui l’Alberto Spagnoli bomber. E’ presto per i giudizi definitivi, però i numeri parlano chiaro; all’attivo di Spagnoli ci sono già 6 reti, tutte realizzate in azione ad eccezione del rigore di Pontedera. Record personale già eguagliato. L’ariete friulano ha piazzato subito una doppietta alla seconda giornata in quel di Pontedera, per poi trovare continuità con 4 reti nelle ultime quattro giornate. Un gol per aprire le marcature contro la Fermana, una doppietta decisiva ad Olbia e domenica scorsa un’autentica prodezza per piegare la Lucchese: tuffo di testa ad incrociare e palla sul primo palo. Roba da spellarsi le mani, tanto che il Del Conero ha tributato a Spagnoli un’autentica ovazione. Se poi poniamo a confronto l’attuale media reti con quelle delle due sue migliori stagioni, è facile toccare con mano il salto di qualità compiuto da Spagnoli in termini realizzativi: nel 2017/18 a Mestre la sua media reti è stata di 0,187, nel 2020/21 a Modena si è attestata a 0,166 mentre quella attuale è di ben 0,545. Cioè più di un gol ogni due partite. Anche grazie al contributo dei suoi gol l’Ancona detiene attualmente lo scettro di miglior attacco del girone B con 19 realizzazioni all’attivo, sia pure in coabitazione con il Rimini. Un reparto offensivo che nelle ultime giornate sembra aver inserito il turbo, tanto da eguagliare le stesse 19 reti realizzate dall’attacco-mitraglia della passata stagione nelle stesse prime undici giornate. A proposito di Spagnoli, vanno aggiunti anche i due assist gol già serviti e il fatto di essere rimasto in campo sinora per tutti i 990 minuti convenzionali (senza cioè contare i recuperi).

Mai sostituito

In pratica Spagnoli sinora non è mai stato sostituito da Colavitto. Un particolare che la dice lunga di quanta fiducia l’allenatore biancorosso riponga nel suo centravanti. Del resto Spagnoli rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutte le trame offensive dell’Ancona. Di testa o di piede le gioca tutte, i palloni che gli arrivano quasi sempre finiscono al compagno giusto. Sfrutta con intelligenza centimetri e muscoli di cui è dotato per proteggere con arte il pallone, i compagni si affidano a lui con grande fiducia. In poco tempo Spagnoli è diventato il classico leader silenzioso del gruppo. Questa può essere per lui la stagione della sua maturazione e della esplosione. E per impegno e generosità è già l’idolo dei tifosi dorici.