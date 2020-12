Albanesi e la ripresa del campionato: «Sarà più dura per tutti, non solo per il Montegiorgio»

MONTEGIORGIO - Sono ben 32 i giorni trascorsi dall’ultima partita ufficiale del Montegiorgio, coincisa con la sconfitta in casa del Castelnuovo Vomano. Sembra essere passata un’eternità, eppure è trascorso soltanto un mese da quando il campionato di Serie D è stato momentaneamente sospeso per permettere i recuperi delle tante gare dei nove gironi rinviate a causa del Covid e dei contagi emersi tra i giocatori. Il Montegiorgio, che fin qui aveva avuto la fortuna di disputare tutte le partite in calendario nel girone F, ha trascorso l’intero periodo soltanto ad allenarsi. «Sicuramente non è stata e non è una situazione facile per noi – ammette il trequartista rossoblù Lorenzo Albanesi - Allenarsi senza giocare la domenica è strano e rischia di non farti lavorare bene. Continuiamo a tenerci preparati a livello fisico, ma molto importante sarà farlo a livello mentale e dobbiamo essere forti da questo punto di vista. Siamo abituati a giocare ogni domenica, quest’anno invece lo abbiamo fatto a intermittenza. Dobbiamo avere la concentrazione e la costanza di un atleta che si prepara alle Olimpiadi».

Domenica 13 dicembre, si dovrebbe, il condizionale ormai è d’obbligo, tornare finalmente in campo per un campionato che si spera riesca ad essere concluso grazie al nuovo protocollo sanitario che evita alla squadra di dover fermare l’attività in caso di una positività tra i giocatori. «Quando si ricomincerà tutte le squadre più o meno non saranno al top della forma, con problemi sia fisici che tecnici, e quindi il punto di vista mentale, come detto, farà la differenza – dichiara ancora Albanesi – Noi ovviamente non vediamo l’ora di tornare a giocare. Sembra che con il nuovo protocollo, con i tamponi da fare prima della partita, ci sia il modo per continuare la stagione e spero quindi che si possa anche portare a termine il campionato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA