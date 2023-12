ANCONA Un settore da ripopolare. Lo svuotamento della Gradinata “Maurizio Neri” non comporta solo l’effetto negativo sul colpo d’occhio dello stadio ma segnala anche il progressivo allontanamento di una fascia di tifosi che solo in parte si è trasferita altrove. Il punto di vista di Eros Giardini, storico capo dei Club Uniti Biancorossi Ancona, gruppo da sempre posizionato con il proprio striscione in Gradinata, parte da una battuta. «Vorrei non doverli più contare».

Giardini, chiarisca meglio per favore.

«Contro il Pescara davanti a quel bellissimo spettacolo offerto dalle due Curve, sia la nostra che quella degli ospiti va detto, mi è venuto spontaneo di mettermi a contare quanti fossimo in Gradinata. Settantuno. Purtroppo la realtà è questa al momento».



Secondo lei quali sono le cause di una presenza così ridotta nel vostro settore?

«I motivi per i quali la gente si è allontanata sono molteplici. Ha inciso parecchio il lungo periodo di chiusura. Fu chiusa ai tempi in cui l’Ancona era governata da “Sosteniamolancona”, sia per motivi di contenimento dei costi ma anche per fare un pò un dispetto a noi. Ci fu un travaso forzoso negli altri settori con conseguente svuotamento imposto che adesso è difficile da recuperare».

Lei però ha sempre chiesto a gran voce la riapertura.

«Certamente, io sono nato in Gradinata come tifoso dell’Ancona e a settant’anni tale rimango. Perciò mi dispiace molto vedere così poca gente e spero che la società ci dia una mano a ripopolare un settore storico del tifo anconetano e sempre molto affollato.

Tempi piuttosto lontani ormai.

«Al Dorico eravamo in 3.500 e la Gradinata era trainante per la squadra. La sirena di Vittorio posizionata sotto allo storico pino la ricordano in tanti. I primi striscioni sono apparsi proprio da noi».

Il trasferimento al Del Conero ha influito negativamente?

«Può darsi perché una parte dei tifosi è stata attratta dalla tribuna coperta, in fondo la differenza di prezzo è esigua. Un abbonato quest’anno fra i 100 della Gradinata e i 120 della Tribuna preferisce la comodità di essere al riparo dalla pioggia. Però vorrei ricordare che contro il Taranto nella finale playoff dell’ultima promozione in B in Gradinata eravamo ben 2.973 unità».

Quali altri fattori si sono succeduti che hanno allontanato il pubblico dalla Gradinata?

«Sicuramente sette anni di chiusura della Gradinata pesano. Sono stati anche anni in cui l’Ancona ne ha viste di tutti i colori e non certo in senso positivo tanto che c’è stato un calo di interesse in generale per la squadra. Però io dico che esistono due tipi di seguaci di una formazione di calcio, i tifosi veri e propri e gli sportivi che hanno comportamenti differenti».

Si riferisce ai tifosi come il famoso zoccolo duro che ha accompagnato sempre l’Ancona anche negli anni dei dilettanti?

«Esattamente. Il tifoso è quello che ha deciso di non mancare mai allo stadio, nonostante ogni avversità. Invece sulle scelte del semplice sportivo possono incidere la possibilità di vedere l’Ancona in televisione, la concomitanza con altre partite importanti in tv, i disagi nell’acquistare i biglietti, insomma tutte quegli aspetti non certo incentivanti a venire allo stadio. Diciamo che chi viene in Gradinata si avvince più alla tipologia dello sportivo e questa è la fascia le cui presenze hanno fatto registrare il calo maggiore. Lo vediamo anche fuori dallo stadio».

In che senso?

«Il tifoso medio, moderato diciamo, era quello che si intratteneva nei bar cittadini o per strada a parlare dell’Ancona. L’interesse verso i colori biancorossi era palpabile. Oggi questo accade molto di meno proprio perché molti appartenenti a quella tipologia hanno smesso di frequentare lo stadio».

Che cosa si può tentare per ripopolare la Gradinata?

«Aspettiamo qualche iniziativa della società che vada in questa direzione. Per esempio insistere con offrire l’ingresso incentivato ai ragazzi delle società affiliate. Così si coinvolgono le famiglie. Da parte nostra come Cuba siamo disponibili a collaborare».