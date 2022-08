Domenico Acerenza oro nella 10km in acque libere agli Europei di nuoto di Roma

Domenico Acerenza vince la medaglia d'oro nella 10km in acque libere agli Europei di nuoto di Roma, oggi in scena a Ostia. Ieri aveva vinto l'argento nella 5km.

Vince la 10km in acque libere maschili Domenico Acerenza con il tempo di 1:50:33.6. Argento e bronzo per i due francesi Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine. Settimo posto per Gregorio Paltrinieri con il tempo di 1:51:12.7..

Fondo donne, argento Taducci nei 10 km

L'azzurra Ginevra Taddeucci vince la medaglia d'argento nella 10 km in acque libere femminile degli Europei di nuoto di Roma, oggi in scena a Ostia. Oro per la tedesca Leonie Beck, bronzo per la portoghese Angelica André.

Ginevra Taddeucci conclude al secondo posto con il tempo di 2:01:15.2. Per le altre due azzurre in gara nella 10km in acque libere, arrivano un quinto posto per Rachele Bruni con il tempo di 2:01:31.5 e una settima posizione per Giulia Gabbrielleschi in 2:02:09.3 (ieri bronzo nella 5km).