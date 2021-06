Calcio in tv, da Dazn a Sky e Amazon (ma anche Mediaset e Rai): dove vedremo (e quanto costerà) Serie A, Champions e Europa League

Europei (alle porte), Mondiali, serie A, serie B, Coppa Italia (diritti tv ancora da assegnare), Champions, Europa e Conference League: Il telespettatore sarà sempre alle prese con telecomandi e decoder, costretto a destreggiarsi tra i diversi abbonamenti. Ma vediamo questa guida per il tifoso.

Dazn, la serie A in esclusiva: dal 1° luglio il pacchetto a 29,99 euro (promozioni per tutti i clienti)

Serie A

Dalla prossima stagione le 10 partite della A saranno tutte trasmesse da Dazn: sette partite (pacchetti 1) sono in esclusiva. Invece tre (pacchetto 3) sono in coesclusiva con Sky che le ha acquistate per 87,5 milioni l’anno. Proprio pochi giorni fa Dazn ha presentato la sua offerta per il prossimo campionato. Il prezzo? A partire dal 1° luglio, 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Ma per chi è già un cliente? I mesi di luglio e agosto li offre Dazn, poi il prezzo dell’abbonamento da settembre sarà di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro per 12 mesi.

Serie B

Sarà Sky a trasmettere le emozioni della serie B per il triennio 2021-2024: l’emittente di Santa Giulia si è aggiudicata i diritti televisivi per tutti i 380 incontri di ogni stagione regolare, più i playoff e il playout.

Champions League

Tre diverse piattaforme per la Champions. Ben 121 delle 137 gare saranno trasmesse da Sky, su satellite, digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma Now tv. Le stesse partite sono state acquistate anche da Mediaset che trasmetterà in chiaro 17 sfide, compresa la finalissima. Le altre 104 saranno invece visibili in streaming (Mediaset Infinity, 7,99 euro al mese). Infine, Amazon si è aggiudicata il pacchetto comprensivo delle 16 migliori partite del mercoledì. Invariato il prezzo: Amazon Prime Video all’anno costa 36 euro.

Europa League e Conference League

Anche le altre due competizioni continentali saranno trasmesse da Sky. Si tratta di 282 gare di Europa League e tutte le sfide del neonato torneo, la Conference League.

Euro 2020

Tutti e 51 i match del torneo saranno in diretta su Sky, di cui 24 in esclusiva. La Nazionale di Mancini sarà visibile anche sulla tv di Stato: la Rai si è assicurata l’esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite oltre agli highlights di tutte le altre sfide non selezionate.

Qatar 2020

La Fifa ha ufficializzato di aver assegnato alla Rai i diritti esclusivi multipiattaforma di tutte e 64 le partite dei campionati del mondo che si svolgeranno in Qatar nel novembre e dicembre del 2022. La tv di stato ha facoltà di sublicenziare i diritti ad altri broadcaster. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, le semifinali e la finale verranno trasmesse su Rai1.

