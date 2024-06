ROMA Dopo l’ennesimo oro europeo adesso c’è Parigi. La Tour Eiffel, i campi Elisi, l’Arco di Trionfo, il Louvre. Ma soprattutto lo Stade de France, il catino da 80.000 spettatori in cui Gianmarco Tamberi cercherà di ottenere il secondo titolo olimpico, consacrazione di una carriera fuori dal comune per il due volte campione d'Europa, capitano della nazionale agli Europei e portabandiera, assieme alla schermitrice Arianna Errigo, alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Un mito vivente

L'anconetano delle Fiamme Oro, che a Roma era al debutto stagionale sulla strada verso Parigi, ha vinto tutto: Europeo dentro e fuori le mura, così come il Mondiale indoor e outdoor, l'Olimpiade ed doppio diamante in Diamond League. Per il suo trionfo si è scomodato, ieri sera, anche il presidente della Repubblica Mattarella, presente sulla tribuna dello stadio Olimpico, accolto dal presidente della Fidal Mei. Lo stesso presidente Mattarella consegnerà a Gimbo, ed a Arianna Errigo, domani a Roma (dalle 11 su Rai2) la bandiera tricolore, pronta per essere sventolata nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi. «È un onore immenso, ho i brividi al solo pensiero che ci sia il Presidente allo stadio - ha detto Tamberi - Spero di farlo divertire».

Il sogno olimpico

Tamberi, già. Al suo secondo sogno olimpico. Gimbo, per raggiungere questo obbiettivo, ha curato ogni dettaglio, ogni aspetto della sua preparazione incentrandola, oltre che sugli Europei, proprio per essere al massimo della forma per mercoledì 7 agosto (alle ore 10,10), a Parigi, quando scenderà in pedana per le qualificazioni del salto in alto e poi il sabato successivo, 10 agosto (alle 19,30), per la finale. «L’Olimpiade è il massimo obbiettivo di tutti gli atleti – ha sempre ripetuto Gimbo – e richiede una preparazione particolare. Già ho la pelle d’oca pensando al momento in cui sarò in pedana, così come quando sfilerò (il 26 luglio, ndr) portando la bandiera azzurra il giorno dell’inaugurazione dei Giochi. Un onore e una responsabilità che sento nei confronti di tutto lo sport italiano». Perché Tamberi, oltre che un grande atleta è anche un vero trascinatore. Un capitano perfetto per la squadra azzurra di atletica leggera che non smette mai di elogiare. «È un gruppo fantastico, sono molto orgoglioso di esserne il capitano, è un momento splendido per tutta l’Italia dell’atletica. Nel 2011 quando entrai in Nazionale il clima era diverso, ognuno guardava a se stesso: oggi abbiamo invece uno dei migliori team se non il miglior team d’Europa».