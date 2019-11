Zazzera: «La Juniores della Sangiustese è in continua crescita»

Il derby con il Montegiorgio che ha vinto in rimonta è già in archivio per i ragazzi di mister Zazzetta che si concentrano sul prossimo turno. «Per quanto riguarda il lato organizzativo – ha commentato il tecnico - pur essendo ancora distanti per motivi evidentemente logistici, grazie all’encomiabile lavoro del direttore Alessandro Cossu riusciamo a tenere un filo diretto costante. Questo per ragazzi significa un grande interesse nei loro confronti e deve essere per loro di sprone. Naturalmente, nel momento in cui riusciremo a lavorare più da vicino, tutto sarà più facile. Per quanto riguarda il lato tecnico, tutti stanno facendo veramente il massimo in allenamento per poter colmare le lacune sui particolari. Giocano a larghi tratti buonissime partite, ma senza mai riuscire a chiuderle e questo spesso favorisce gli avversari. Sono convinto però che attraverso una consapevolezza e una maturità fisica maggiore i ragazzi potranno proseguire il campionato da protagonisti». A fargli eco è il Responsabile della Juniores e segretario generale rossoblù Massimo Formentini, che da sempre in prima persona segue le dinamiche della Juniores: «Quest’anno siamo ripartiti con una rosa meno brillante rispetto ai due anni in cui alla guida tecnica è stato con noi mister Rossi. Qualche problematica estiva nel reperimento dei ragazzi ci ha condizionato, ma purtroppo questo può capitare visto che non avevamo dietro un settore giovanile da cui attingere come altre realtà. La soddisfazione maggiore è vedere però che tanti dei ragazzi più giovani che si sono aggregati, classe 2003 e 2004, stanno andando abbastanza bene, vengono utilizzati e potrebbero crescere e rimanere con noi anche in futuro. Speriamo di migliorare comunque costantemente sin dai prossimi mesi e riuscire a fare qualche risultato in più che aiuta sempre morale ed ambiente».

