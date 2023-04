FANO La centesima rete in rossoblù di Denis Pesaresi premia la Vigor nel duello numero 42 in campionato con l’Alma, che si può rimproverare di non essere stata tanto precisa quanto aggressiva e di aver balbettato nell’unica incursione in area concessa agli avversari. I senigalliesi rafforzano così il secondo posto dietro all’inarrestabile Pineto, mentre il Fano pur spezzando la propria serie positiva resta al quinto in zona playoff. Anche per questa sfida giocata di fronte ad un pubblico numeroso e partecipe Mosconi è sempre costretto a rinunciare ai convalescenti Capezzani e Padovani, ai quali nella lista degli assenti si aggiunge per squalifica Severini. Quest’ultimo rispetto al colpaccio di Vastogirardi lascia spazio a Tomassini, con relativo avanzamento di Allegrucci. E’ invece sostanzialmente al completo Clementi, diversamente dalla vittoria col Termoli con Mancini per Pierpaoli.

Al 5’ subito lavoro per Bizzini, in affanno sulla mischia scaturita sugli sviluppi del primo angolo. Al 10’ la risposta di Zanni, la cui conclusione al volo dai venti metri ha il difetto di essere troppo centrale. Al 15’ è nuovamente Zanni ad impegnare Roberto, rifugiatosi a lato sul suo tiro a giro da posizione defilata. La Vigor prova ad esprimere il suo calcio manovrato, ma i fanesi con la propria pressione a tutto campo sono bravi ad impedirglielo. Il problema dell’Alma è che sbaglia diversi decisivi appoggi nella trequarti ospite, una volta recuperata palla. Poche di conseguenza le situazioni di pericolo, come al 33’ sull’improvvisa fiondata dalla distanza di Pesaresi ben contenuta da Bizzini ed al 45’ col velenoso fendente dal limite di Kerjota che lambisce il palo senza che nessun compagno di squadra riesca a deviarlo in porta. Appena rientrati dagli spogliatoi ecco l’episodio che fa svoltare il match, col tocco sottomisura di Pesaresi a suggellare la ficcante combinazione Baldini-Mancini approfittando di una chiusura difettosa di Schiaroli. I granata hanno l’opportunità per raddrizzarla all’8’, Brunetti però svirgola una soluzione ad alto coefficiente di difficoltà sullo spiovente di Nappo. Al 13’ è poi Nappello su punizione a sollecitare severamente Roberto, che la sventa con un balzo felino. Al 27’ Vigor minacciosa con un altro gran spunto da fuori di Pesaresi, neutralizzato da Bizzini con l’aiuto della traversa. Nella seconda metà della ripresa i fanesi cercano di riacciuffare il pari aggrappandosi più che altro all’orgoglio, perché energie fisiche e mentali paiono venir meno consentendo ai rossoblù di imporsi senza ulteriori veri rischi.

ALMA JUVENTUS FANO-VIGOR SENIGALLIA 0-1

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Bizzini 6; Tomassini 6.5, Schiaroli 6, Bonacchi 6.5; Allegrucci 5.5 (29’st Serges sv), Nappo 6, Urbinati 6, Zanni 6 (29’st Niang sv), Brunetti 5.5 (19’st Malshi 6); Nappello 5 (35’st Cecconi sv), Broso 5 (9’st Drolè 5). All.: Mosconi 6

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto; Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Bartolini; Mancini, Gambini (11’st Lazzari), Baldini (35’st Pierpaoli); Kerjota, D. Pesaresi (41’st Perri), Balleello (24’st Vrioni). All.: Clementi

ARBITRO: Massari di Torino 5.5.

RETI: 1’st D. Pesaresi (V).

NOTE: ammoniti Gambini, Schiaroli, Kerjota; corner 4-5; recupero 0’pt, 5’st; spettatori 1600 circa, di cui 400 ospiti