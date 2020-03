Tolentino, Romagnoli: “Valutiamo ogni scenario possibile”

"Siamo in una situazione a dir poco drammatica, quasi un incubo – sottolinea il presidente Marco Romagnoli a Il Resto del Carlino – in cui la salute delle persone e l’emergenza sanitaria vengono ovviamente prima di tutto. Anche per la conduzione della società le incertezze pesano molto, ma stiamo valutando ogni scenario possibile per non farci trovare impreparati alla ripresa del campionato che spero possa avvenire almeno a maggio. Si potrebbe giocare mercoledì e domenica, così per dare un senso sportivo all’annata. Per assegnare promozioni e retrocessioni si potrebbe anche chiudere con l’attuale classifica: sarebbe cosa vicina al giusto, ma solo in caso di rilevanti distacchi come punti. Non escludo si possa optare per il blocco di promozioni e retrocessioni tenendo in considerazione l’attuale classifica per eventuali ripescaggi".

Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA